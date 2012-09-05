Одна из профессий, которая в ближайшее время точно не потеряет свою привлекательности – это профессия автомеханика. Количество авто стремительно увеличивается, а количество автомобилистов, которые сами были бы готовы возиться под капотом, напротив уменьшается. Вот почему окончание курса Автомеханик. Полный курс открывает возможности для того, чтобы быть действительно полезным, востребованным автосервисами. При этому, чтобы быть «на коне» важно максимально детально изучить современный инструмент, который сделает результат автослесарных работ наиболее качественным, а работу – быстрой.





Динамометрический ключ

Динамометрический ключ поможет решить множество самых разных проблем:

сорванных шпилек,

скрученной резьбы,

прикипевших гаек.

Кто-то скажет: «Но а как же раньше обходились без динанамометрических ключей?» Да, обходились, но не секрет, что, например, для качественной затяжки легкосплавного диска нужна максимально точная фиксация. Если чуть-чуть перетянуть, то риски появления трещин на диске очень высоки.





Автоматический кернер

Автоматический кернер или иногда просто керно – важное подспорье для создания лунок, кернения поверхностей. Без кернера сложно представить, например, процесс замены на транспорте неразборных крестовин.

Внутри современных автоматических кернеров есть соленоиды. Для приложения удара по металлу мастеру поэтому не нужно прилагать физических усилий.





Стетоскоп

Важно располагать в «арсенале» и уметь пользоваться стетоскопом. Он позволяет улавливать «интонацию», с которой работает коробка передач, подвеска, ходовая часть.

Нюансы стука клапанов, шестерён коробки передач могут многое сказать о характере поломки. А квалифицированный автомеханик – это гораздо больше, чем автослесарь. Это ещё и автодиагност. Он и обследует, и «лечит» транспортное средство.

Классические механики, которые только отремонтируют, выполнят сервисные операции интересны только крупным СТО, где несколько участков работы. А вот на малых автосервисах такое редко «прокатывает». Здесь нужны универсалы, которые сразу будут готовы и выявить причину неисправности, и устранить её.

По этой же причине, например, востребованы и автомеханики, которые знают не только механические, а мехатронные системы. То есть фактически речь идёт о механиках-мехатрониках. А из-за того, что современные автомобили активно «напичкиваются» электроначинкой, многие автомеханики вынуждены идти прокачиваться в этой сфере, изучать электрооборудование, электропривод.



