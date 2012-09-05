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Типы игр в игровом автомате Мега Джек

Banana Poker. В игре использовано 132 карты, есть оформление в виде овощей и фруктов, наиболее сильная карта - джокер;

Joker And Deuces Wild. Такое развлечение нравится всем любителям покера. В игре задействованы 52 карты и джокер, а карты с номиналом 2 равны по силе Джокеру;

Deuces Wild является классическим покером со стандартными правилами;

Золото ацтеков - аппарат, содержащий 25 линий, тут есть 5 барабанов. При игре в игорном клубе, предлагающим бездеп бонус казино, поощрения получает каждый гемблер;

Champagne Party. В автомате представлено 5 барабанов. Посетителям открывается возможность получения джекпота, бонусные предложения.

Каждый игровой автомат функционирует согласно встроенной программе. Правила игры доступны для ознакомления. У аппаратов стандартный вид наподобие классических игровых автоматов. Огромная востребованность Mega Jack объясняется высоким процентом отдачи, который равняется 96.5%.





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