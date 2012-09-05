Передача движения валами, соединенными под углом, происходит неравномерно, в течение четверти поворота ведомый вал будет вращаться быстрее чем ведущий, а в течение следующей четверти он будет вращаться медленнее и что разница между скоростями ведущего и ведомого валов зависит от угла между валами. Немаловажной деталью автомобиля являются форсунки. Они предназначены для управления и дозирования подачи топлива, а значит, на их качестве не нужно экономить. Выбирая форсунки bosch, можете быть уверенны в их эффективности и практичности.

Теперь предположим, что вал одного из тормозов передних колес и кулак, соединенный с ним, делают небольшой угол один с другим и что положение вилок кардана таково, что будет увеличение скорости передаваемого движения, если вал будет повернут для включения тормоза. При небольшом угле между осями вала и кулака последний будет поворачиваться на определенную величину относительно вала, тогда как вал поворачивается около своей оси на определенный угол, между тем как при большем угле между осями поворот кулака будет больше. Но полное угловое движение кулака около его оси будет то же самое вне зависимости от того—будет ли кулак сначала отклонен на данный угол и затем вал повернут вокруг своей оси на определенный угол или же сначала вал повернут и затем отклонен кулак. Поэтому так как кулак будет передвигаться на больший угол в результате вращения вала, когда он составляет с валом больший угол, следует, что увеличение угла между валом и кулаком, после того как вращение вала закончено, передвинет дальше кулак около его оси.

При повороте автомобиля внутреннее колесо всегда поворачивается на больший угол нежели наружное колесо, и кулак внутреннего колеса, следовательно, повернется больше относительно его ведущего вала нежели кулак наружного колеса. Так как оба вала всегда занимают вследствие отсутствия средств для уравнения то же самое угловое положение, если кулак тормоза внутреннего колеса сильно прижимает колодки к барабану, кулак тормоза наружного колеса, будучи менее повернут, вследствие меньшего поворота этого колеса, не будет прижимать колодки так сильно и следовательно это колесо будет свободным.