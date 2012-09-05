Входная дверь автоматического типа – это лучшее решение для офисов, магазинов и других подобных учреждений. Они незаменимы в помещениях с большим потоком людей. Монтируют подобные двери с целью:





увеличения периода эксплуатации дверного блока;

сохранения тепла в помещении.

Помимо этого, у таких систем имеется ряд преимуществ, перечислим их ниже:





Высокая степень надежности. Сюда же стоит отнести и длительный срок эксплуатации. Используемый механизм доля открывания/закрывания дверей в любом случае справиться намного бережнее, нежели человек. Автоматика выполняет возложенную на нее задачу точно, при этом уберегает конструкцию от отклонения заданной траектории движения под воздействием внешних сил.

Сюда же стоит отнести и длительный срок эксплуатации. Используемый механизм доля открывания/закрывания дверей в любом случае справиться намного бережнее, нежели человек. Автоматика выполняет возложенную на нее задачу точно, при этом уберегает конструкцию от отклонения заданной траектории движения под воздействием внешних сил. Универсальность. Дверьми такой конструкции может снабжаться проем любого размера.

Дверьми такой конструкции может снабжаться проем любого размера. Возможность выбора подходящего режима работы. Как правило, у таких дверей пользователю доступно от 3 до 5 режимов эксплуатации.

При необходимости вы сможете выполнить оснащение дополнительными электронными устройствами. Для того чтобы избежать возможности поломки, необходимо регулярно проводить профилактические работы.





Особенности работы

Все автоматические двери , которые работают на открывание/закрывание, в своей конструкции укомплектованы электрическим мотором, собственно именно он и выполняет основную функцию передвижения полотна. Для того чтобы передвижение полотна было максимально точным и осуществлялось в нужный момент, такие двери зачастую укомплектовывают датчиками движения. Они выполнены в виде компактной коробочки, которая крепиться на конструкцию или где-то рядом.

Во многих современных моделях производители предусматривают сразу несколько режимов работы. За выполнение каждого из них ответственен контролер, он монтируется рядом с датчиком. На каждой такой двери может быть от трех до пяти режимов работы:



стандартная работа на открывание и закрывание;

плотное запирание без дальнейшей возможности открывания;

зимний режим. При его выборе полотно не может максимально открываться, следовательно, с помещения не выходит теплый воздух;

регулировка уровня интенсивности прохода.

Такие «умные» двери в случае возникновения препятствия между створками, которые закрываются, автоматически откроются. Это гарантирует безопасность.









Разновидности

Такие системы могут быть использованы в различных помещениях, именно поэтому их исполнение по методу открывания может быть самым разным:

Распашные.

Подъемные.

Раздвижные.

Откатные.

На основании условий эксплуатации стоит подбирать двери, которые максимально удобно подходят для активной эксплуатации. Стоит отметить, что такие двери бывают как бытовые, так и промышленные, но чаще всего их используют именно в промышленных целях, ведь в бытовых условиях они не особо практичны. Применимый в конструкциях материал также бывает разным, это может быть: пластик, дерево, закаленное стекло.













