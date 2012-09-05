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Автоматические двери – удобство эксплуатации
19 Июля 2018

Входная дверь автоматического типа – это лучшее решение для офисов, магазинов и других подобных учреждений. Они незаменимы в помещениях с большим потоком людей. Монтируют подобные двери с целью:

  • увеличения периода эксплуатации дверного блока;
  • сохранения тепла в помещении.

Помимо этого, у таких систем имеется ряд преимуществ, перечислим их ниже:

  • Высокая степень надежности. Сюда же стоит отнести и длительный срок эксплуатации. Используемый механизм доля открывания/закрывания дверей в любом случае справиться намного бережнее, нежели человек. Автоматика выполняет возложенную на нее задачу точно, при этом уберегает конструкцию от отклонения заданной траектории движения под воздействием внешних сил.
  • Универсальность. Дверьми такой конструкции может снабжаться проем любого размера.
  • Возможность выбора подходящего режима работы. Как правило, у таких дверей пользователю доступно от 3 до 5 режимов эксплуатации.
    При необходимости вы сможете выполнить оснащение дополнительными электронными устройствами. Для того чтобы избежать возможности поломки, необходимо регулярно проводить профилактические работы.


Особенности работы

Все автоматические двери , которые работают на открывание/закрывание, в своей конструкции укомплектованы электрическим мотором, собственно именно он и выполняет основную функцию передвижения полотна. Для того чтобы передвижение полотна было максимально точным и осуществлялось в нужный момент, такие двери зачастую укомплектовывают датчиками движения. Они выполнены в виде компактной коробочки, которая крепиться на конструкцию или где-то рядом.
Во многих современных моделях производители предусматривают сразу несколько режимов работы. За выполнение каждого из них ответственен контролер, он монтируется рядом с датчиком. На каждой такой двери может быть от трех до пяти режимов работы:

  • стандартная работа на открывание и закрывание;
  • плотное запирание без дальнейшей возможности открывания;
  • зимний режим. При его выборе полотно не может максимально открываться, следовательно, с помещения не выходит теплый воздух;
  • регулировка уровня интенсивности прохода.

Такие «умные» двери в случае возникновения препятствия между створками, которые закрываются, автоматически откроются. Это гарантирует безопасность.


Разновидности

Такие системы могут быть использованы в различных помещениях, именно поэтому их исполнение по методу открывания может быть самым разным:

  • Распашные.
  • Подъемные.
  • Раздвижные.
  • Откатные.

На основании условий эксплуатации стоит подбирать двери, которые максимально удобно подходят для активной эксплуатации. Стоит отметить, что такие двери бывают как бытовые, так и промышленные, но чаще всего их используют именно в промышленных целях, ведь в бытовых условиях они не особо практичны. Применимый в конструкциях материал также бывает разным, это может быть: пластик, дерево, закаленное стекло.





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тут были комменты. RIP!






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