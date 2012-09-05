На сегодняшний день автоломбарды стали довольно популярными организациями среди современных водителей. Но не все понимают, что они представляют собой, и выгодно ли на самом деле использовать их услуги.



Описание



Автоломбард (автомобильный ломбард) является специализированным учреждением финансового типа, в услуги которого входит выдача краткосрочных займов под залог транспортных средств и прочей автомобильной техники. Как правило, в качестве залога организация принимает иностранные и отечественные марки и модели легковых авто. Но все же есть учреждения, где можно использовать в таких целях грузовой, водный, специализированный и мото транспорт.



Займы под авто, когда нужны деньги



По способу получения кредита схема займа в автоломбарде проще, чем в банковской организации. Чтобы оформить договор займа, нужно будет предоставить небольшой документальный перечень: паспорт и техпаспорт транспортного средства. Поскольку в залоге останется имущество, нет необходимости в поручителях и справке о доходах. Поэтому даже человеку с плохой кредитной историей доступен денежный займ под залог своего автомобиля. К примеру можно отнести компанию "Благополучие", которая работает по всей России.



После того, как клиент подает заявку на кредит, происходит оценка автомобиля экспертом. Анализируется при этом процентная ставка и возможная сумма займа. При согласии с предоставленными условиями предоставляется договор. После его заключения потребитель забирает деньги, а транспортное средство помещается на стоянку до уплаты долга.



Как и все другие кредитные услуги, использование автоломабрада обладает своими преимуществами и недостатками. Тем более, сейчас такая процедура пользуется особенным спросом. Главными положительными обстоятельствами в этом случае становятся прозрачность сделки, гибкость графика по выплатам, оперативность получения денег. Но все же важно предварительно взвесить все «за» и «против».



Плюсы



К достоинствам сотрудничества с автоломбардом с целью получения денег относятся:Оперативное оформление кредита – от двадцати минут до двух часов;Нет необходимости в поручителях;Нет необходимости в справках о доходах;Удовлетворение 99 процентов обращений, даже если заемщик имеет плохую историю по кредитам;Минимальный перечень документации: личный паспорт, СТС и ПТС;Возможность получить займ на различный срок – от одного дня до одного года;Отсутствие штрафных санкций за досрочное погашение кредитной задолженности;Возможность предоставления в залог не только автомобиля, но и грузовиков, катеров, спецтехники, автобусов, мотоциклов;Все дополнительные затраты автоломбард возьмет на себя;Возможность получения нескольких займов под разные варианты техники.



Минусы



Среди ключевых недостатков сотрудничества с автоломбардом можно выделить:Человек остается без автомобиля на определенный промежуток времени. Однако некоторые автолоомбарды готовы предложить залог только ПТС. Конечно, при этом сумма будет меньше, но зато транспортное средство останется с клиентом;Более высокий процент по сравнению с банковскими организациями.Также нужно понимать, что если условия по договору не будут выполнены, то автомобили перейдут в собственность организации. После льготного месяца он будет выставлен на торги.









