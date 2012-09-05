Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автоломбард 999 - решение Ваших проблем




Автоломбард 999 - решение Ваших проблем
28 Сентября 2022
Теги: авто

В последнее время стало появляться всё больше людей, нуждающихся в деньгах. Но вот в чём проблема – у них нет возможности достать эти деньги. Эта проблема коснулась не только города областей, но и столицу России – Москву. Как же решить эту проблему? Выход есть – вы можете оформить автозайм в «Автоломбард 999» под залог ПТС.

После оформления договора автомобиль остаётся у вас, вы можете только по желанию поставить вашу машину на стоянку компании. Если сможете вернуть деньги за неделю, то вам не начислят проценты, что не везде встречается. Ко всему прочему у этой компании предложение ниже чем у других на 0,5%. Если же вы найдёте ниже, то «Автоломбард 999» сделают процент ещё ниже, что очень выгодно для простых клиентов! И приятным бонусом можно отметить, что все залоги будут застрахованы за счёт компании по оценочной стоимости.

Под залог вы можете оформить абсолютно любую машину: грузовую, коммерческую, мототехнику, обычную машину, спецтехнику или водный транспорт.

Вариант с обращением в организацию https://avtolombard999.ru/ выгоден для тех, у кого есть просрочки по кредитам, или если из-за высокой кредитной нагрузки вам могут отказать банки. Также этот вариант вам подойдёт, если у вас нет времени на сбор необходимых банку документов, а также на ожидание решения банка.

Обращаясь в «Автоломбард 999» вы сможете получить деньги быстро, без лишних проверок и справок. Таким образом вы сможете получить займ быстро, по низкой ставке, все условия которого будут зафиксированы в официальном договоре, который составлен по всем формам закона.

У компании есть три программы кредита:

1. Кредит под залог ПТС. За 30 минут.

Вы сможете получить от 10 тысяч и до 5 миллионов рублей. Срок будет составлять от одного дня и до 3 лет, ставка будет составлять от 3% в месяц. Вы сможете получить до 80% стоимости вашей машины, и она останется у вас.

2. Кредит под залог авто за 1 час.

В этой программе вы сможете получить уже до 10 миллионов и срок будет продлён до 5 лет. Процентная ставка будет составлять от 2% в месяц. Вы сможете рассчитывать с этой программой до 90% стоимости машины. Но ТС, на время возврата займа, будет стоять на стоянке организации.

3. Срочный выкуп авто.

Даётся от 50 тысяч и до 10 миллионов. Срока возврата и процентной ставки нет. ТС будет в вашей собственности и рассчитывать вы можете до 95% от авто.

Также на официальном сайте организации вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы примерно оценить, сколько вам дадут в займы.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Не упусти шанс - . (+213)
Преимущества грузовика Hyundai... - . (+226)
Критерии оценки - . (+300)
Под рокот Кон - . (+499)
Дополнительное оборудование ав... - . (+477)
Химчистка автомобильных сидени... - . (+463)
Уход за лакокрасочным покрытие... - . (+414)
Дополнительное оборудование ав... - . (+437)
Особенности сервиса дилерского... - . (+491)
Принципы рихтования деталей из... - . (+395)
Пневмоподвеска: особенности и ... - . (+498)
Уход за автомобильными сидения... - . (+491)
Услуги шиномонтажа Москва... - . (+416)
Регулировка сидений... - . (+428)
Почему лучше сразу продать маш... - . (+445)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке