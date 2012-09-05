В последнее время стало появляться всё больше людей, нуждающихся в деньгах. Но вот в чём проблема – у них нет возможности достать эти деньги. Эта проблема коснулась не только города областей, но и столицу России – Москву. Как же решить эту проблему? Выход есть – вы можете оформить автозайм в «Автоломбард 999» под залог ПТС.

После оформления договора автомобиль остаётся у вас, вы можете только по желанию поставить вашу машину на стоянку компании. Если сможете вернуть деньги за неделю, то вам не начислят проценты, что не везде встречается. Ко всему прочему у этой компании предложение ниже чем у других на 0,5%. Если же вы найдёте ниже, то «Автоломбард 999» сделают процент ещё ниже, что очень выгодно для простых клиентов! И приятным бонусом можно отметить, что все залоги будут застрахованы за счёт компании по оценочной стоимости.

Под залог вы можете оформить абсолютно любую машину: грузовую, коммерческую, мототехнику, обычную машину, спецтехнику или водный транспорт.

Вариант с обращением в организацию https://avtolombard999.ru/ выгоден для тех, у кого есть просрочки по кредитам, или если из-за высокой кредитной нагрузки вам могут отказать банки. Также этот вариант вам подойдёт, если у вас нет времени на сбор необходимых банку документов, а также на ожидание решения банка.

Обращаясь в «Автоломбард 999» вы сможете получить деньги быстро, без лишних проверок и справок. Таким образом вы сможете получить займ быстро, по низкой ставке, все условия которого будут зафиксированы в официальном договоре, который составлен по всем формам закона.

У компании есть три программы кредита:

1. Кредит под залог ПТС. За 30 минут.

Вы сможете получить от 10 тысяч и до 5 миллионов рублей. Срок будет составлять от одного дня и до 3 лет, ставка будет составлять от 3% в месяц. Вы сможете получить до 80% стоимости вашей машины, и она останется у вас.

2. Кредит под залог авто за 1 час.

В этой программе вы сможете получить уже до 10 миллионов и срок будет продлён до 5 лет. Процентная ставка будет составлять от 2% в месяц. Вы сможете рассчитывать с этой программой до 90% стоимости машины. Но ТС, на время возврата займа, будет стоять на стоянке организации.

3. Срочный выкуп авто.

Даётся от 50 тысяч и до 10 миллионов. Срока возврата и процентной ставки нет. ТС будет в вашей собственности и рассчитывать вы можете до 95% от авто.

Также на официальном сайте организации вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы примерно оценить, сколько вам дадут в займы.