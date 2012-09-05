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Автокресла оптом в Екатеринбурге
29 Апреля 2017

Особенности выбора детских автокресел

Появление малыша вносит свои коррективы в жизнь родителей, что касается и поездок на автомобиле. Для обеспечения безопасности ребенка во время путешествий в машине предусмотрены специальные детские автокресла. Наша компания предлагает купить детские автокресла оптом, которые имеют все необходимые сертификаты качества, по привлекательной стоимости.

При выборе автокресла обязательно следует учитывать многие нюансы, включая вес и возраст ребенка, возможность изменения высоты подголовника и смены угла наклона спинки изделия.

Выбирая автокресло для ребенка, стоит отдавать предпочтение изделиям с анатомической спинкой для обеспечения комфортного положения ребенка во время поездки. Обязательно следует обращать внимание на высоту бортов сидения: они должны обеспечивать надежную защиту малыша от возможных травм и падений. Важные элементы выбора автокресла – ремни безопасности, которые могут быть трех- или пятиточечными. Более надежной считается пятиточечная система.


Основные виды автокресел

Наша компания предлагает выгодно купить автокресла оптом в Екатеринбурге, которые можно разделить на 5 категорий:

  • Категория 0 – автолюльки, которые целесообразно использовать для детей до 1-го года, имеющих вес до 10 кг;
  • Категория 0+ – изделия, рассчитанные для детей возрастом до полутора лет, которые весят до 13 кг;
  • Категория 1 – автокресла, которые предусмотрены для детей возрасом от 1,5 до 4 лет, которые имеют вес от 9 до 18 кг;
  • Категория 2 – изделия, рассчитанные для малышей от трех до семи лет, которые весят от 15 до 25 кг;
  • Категория 3 – автокресла, предусмотренные для детей от шести до двенадцати лет, которые весят от 22 до 36 кг.

Автокресла для новорожденных применяют для переноса или укачивания ребенка. В автомобилях их следует устанавливать против хода движения транспорта. Такие приспособления обычно оснащены защитными элементами для головы малыша и специальными ремнями, которые выполнены из мягких материалов и предусмотрены для надежной фиксации ребенка.

Автокресла 1-3 категорий обычно комплектуют свободно регулируемой спинкой, с помощью которой можно удобно разместить ребенка в полулежачем положении.

Кресла для авто 2 и 3 категорий состоят из спинки и специального сидения – бустера. Его закрепляют в машине посредством стандартных ремней безопасности или с применением особой системы IsoFix, которая обеспечивает быструю и надежную фиксацию изделия, исключающую ошибки при установке.


Чем выгодно обращение к нам?

На нашем сайте представлен богатый ассортимент автокресел разных групп, предусмотренных для детей от момента рождения до 12 лет. Мы предлагаем изделия проверенных брендов, которые успешно прошли независимые крэш-тесты и соответствуют всем требуемым европейским стандартам качества.

Важные плюсы взаимодействия с нашей компанией – демократичные цены и оперативная отгрузка товаров со склада в Екатеринбурге.


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