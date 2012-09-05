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Автокосметика для улучшения дисков и шин машины
15 Августа 2018

Как известно, уход за автомобилем – это важна часть в эксплуатации транспортного средства. Однако, стоит помнить, что уход предполагает не только обеспечение и сохранность чистоты кузова авто и его салона, но и обязательный уход за шинами и дисками транспортного средства. Но, почему-то, не все водители уделяют такого уходу должное внимание. Поэтому, в данной статье, мы постараемся рассказать, почему так важно следить за колесами, и что для этого необходимо делать. Если Вы не знаете, как правильно ухаживать за шинами и дисками транспортного средства, а также, какие средства для этого следует использовать, мы предлагаем Вам дочитать статью до конца.

Итак, начнем по порядку.

Уход за шинами позволит максимально улучшить их технические характеристики, а также обеспечить их лучшую сцепляемость и дорожным полотном. Таким образом, колеса являются наиболее важными компонентами, обеспечивающими качественное движение транспортного средства, а также его тормозов при необходимости.

Стоит отметить, что шины и диски не привередливы в уходе, и требует только периодичности и правильности. Благо, сегодня для этого имеются различные специальные средства, которые позволяют сделать этот процесс еще более простым и несложным. Что же собой представляет уход за дисками и шинами и для чего он предназначен?

1. Быстрое и качественное устранение грязи с колес.

2. Надежная защита поверхности от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, а также различных химикатов, которыми посыпаются дороги, соли и осадков.

3. Максимальное обеспечение грязе- и водоотталкивающих свойств шин и дисков.

4. Возможность при помощи специальных средств совершить реставрацию мелких повреждений (царапин и сколов) на них.

5. Возможность восстановить структуру поверхности диска и т.д.

Таким образом, качественный и правильный уход за дисками и шинами не только восстанавливает и первоначальный вид, но и обеспечивает их сохранности и длительность работы. Поэтому, современная автокосметика для шин и дисков обязательно должна быть в арсенале автовладельца.

Что касается специальных средств для ухода за шинами, то стоит отметить их удобство и практичность. Так, их совершенно не нужно втирать в поверхность или полировать ее, достаточно просто распылить средство из флакона и таким образом, полностью обработается поверхность. Помимо этого, существуют еще и другие достоинства, которыми обладают средства для ухода за колесами, и именно:

- его не нужно смывать;

- полностью очищают различные маслянистые пятна с поверхности диска;

- не вступает в реакцию с пластиковыми предметами;

- предотвращает налипание грязи на поверхность.


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тут были комменты. RIP!






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