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Автоклубы. Техпомощь
19 Февраля 2019
Теги: авто

Эти полезные организации предлагают массу услуг: аварийные комиссары, сбор справок после ДТП, юридическая консультация, в том числе круглосуточная. Но два главных кита - срочная техпомощь и эвакуация. Идея автоклуба проста: владелец клубной карты, случись с ним какая-то неприятность, не должен остаться на дороге один.

Срочная техпомощь - это то, что можно сделать на месте: вскрыть замерзшие замки, отключить сигнализацию, которая впала в истерику, отомкнуть блокировочную механику, если та не слушается ключа, запустить двигатель, не желающий заводиться из-за мороза или пустяка вроде севшего аккумулятора или незачищенных клемм. Наконец, это подвоз вытекшей охлаждающей жидкости или бензина, внезапно закончившегося на трассе. Эти услуги в принципе не помешают никому, но купить карточку автоклуба для женщины сам Бог велел. Тогда нам не придется отпрашиваться с работы и нестись через полгорода по пустяку, отгоняя привязчивую песню из мультфильма про Чипа и Дейла, вечно спешащих на выручку. Подарить такую карточку на день рождения жене - вариант идеальный: таким образом мы покупаем собственное спокойствие. И даже если день рождения наш, а жена купила карточку себе - это опять-таки отличный подарок.

Замена предохранителя, клапанов, реле, ремней, высоковольтных проводов тоже в компетенции мастера. Но ремонт может не состояться, если машина отягощена дополнительным оборудованием, которое мешает доступу к поврежденным деталям. Точно так же нельзя рассчитывать, что у мастера окажется необходимая новенькая деталь. Впрочем, посланники большинства автоклубов уполномочены съездить в ближайший магазин запчастей за счет клиента.

 

 


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