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Автохимия: надлежащий уход за автомобилем без лишних трат
25 Мая 2018
Теги: автохимия

Все автомобили требуют к себе большого внимания и еще большего ухода. Различные запчасти, Автохимия Вас всегда выручитдиагностика, мойка такие же важные, как и использование автохимии. Среди множества вариантов можно выбрать основные средства, которые не будут напрасно занимать место в вашей машине. Они обязательно должны быть профессиональными во избежание повреждений и порчи деталей.


Автохимия, которая вас всегда выручит

Непредвиденные ситуации на дорогах, пыль, грязь постоянно сопровождают автомобиль. Отсутствие автохимии не позволит быстро с этим справиться, поэтому водители стараються иметь под рукой все необходимое. В связи с этим рынок автотоваров переполнен разными бутылками и флаконами, а производители придумывают все новые ухищрения, чтобы продать побольше химии для авто. Существуют основные средства, наличие которых поможет справиться с большинством проблем:

• антифризы — используются для охлаждения двигателя во избежание деформаций и повреждений, не оказывают негативного воздействия на детали системы;
• клей, герметик, холодная сварка — помогают осуществить быстрый ремонт в дороге приклеиванием сломанных или треснувших деталей, способны уплотнить щели, залатать шину или устранить утечку;
• краска и грунт— помогут самостоятельно обновить детали машины, устранить сколы и царапины;
• присадки — их использование помогает снизить расход масла, предотвращает скопление нагара и быстрого износа двигателя;
• очистители — они бывают для карбюратора, радиатора и инжектора, их основная функция — очистка от всех видов отложений и загрязнений для стабильной работы двигателя;
• смазки — позволяют защищать детали автомобиля от негативного влияния окружающей среды и облегчить их раскручивание;
• консерванты — их использование позволяет защитить металлические части от лишней воды за счет влагоотталкивающего состава, таким образом можно избежать коррозии.

Наличие элементарных средств автохимии позволит поддерживать автомобиль в исправном состоянии и надлежащем внешнем виде долгий период времени. Для этого достаточно купить основные средства, которые позволят предотвратить или устранить возникшую проблему. Профессиональная автохимия в Киев , Харьков, Черновцы или любой другой город Украины может быть доставлена в сжатые сроки по самым низким ценам. Магазин автотоваров «RoMax Group» предлагает широкий выбор качественной автохимии для вашего авто от ведущих производителей.


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тут были комменты. RIP!






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