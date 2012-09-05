Модельная линейка автомобилей 2021 года известнейшего мирового автомобильного бренда Форд, отличается разнообразием и интересными новинками. Инженеры американского концерна создали интересные модификации коммерческого и общественного транспорта, которые непременно заинтересуют компании, ведущие соответствующую профильную деятельность. Это в основном фургоны, на которых можно перевозить разные грузы в достаточно больших объемах. Чтобы выбрать подходящий вариант, лучше всего просмотреть сайт дилера Ford в Тюмени - Автоград Гарант. Здесь вы найдете все модификации коммерческого транспорта, выпущенные в текущем году.



В автосалоне любую модель американского бренда можно приобрести на наиболее выгодных условиях. Стоимость каждого авто здесь практически заводская, без лишних наценок или комиссий. Профессиональная команда Автоград Гарант предлагает каждому покупателю сервисное обслуживание, соответствующее высочайшим стандартам всемирно известного бренда. Именно это является приоритетом работы автосалона. Технические специалисты и менеджеры Автоград Гарант позаботятся, чтобы вы приобрели выбранную модель на наиболее выгодных для вас условиях. Например, если вы решите купить Форд Транзит Кастом у официального дилера, можете рассчитывать не только на полное юридическое сопровождение сделки и низкую стоимость, но и на комфортное для вас дальнейшее обслуживание транспорта. Данная модификация представляет собой цельнометаллический фургон, который можно использовать для транспортировки разных грузов или предметов.



Кроме этого Форд выпустила в текущем году грузопассажирские фургоны, рассчитанные на разное количество мест. Особым интересом пользуются пассажирские микроавтобусы, вмещающие до 19 пассажиров. Они используются в качестве туристических автобусов или маршрутных такси. Транспортным компаниям, занимающимся грузоперевозками, американская корпорация предлагает шасси с различными надстройками. Грузоподъемность таких бортовых, изометрических и промтоварных платформ достигает 2850 кг.



Не менее интересна спецверсия Ford Transit скорая помощь, ритуальный транспорт, социальное такси или школьный автобус. Такой транспорт можно использовать для разного назначения. На официальном веб-сайте автодилера представлена детальная техническая информация о каждой модели, доступной в текущем году. Здесь же у пользователей имеется возможность сравнения модификаций, комплектации, а также цен. В автосалоне можно подобрать оптимальный вариант для любых бизнес-целей. А купить нужную модель любой желающий сможет здесь в кредит, пользуясь гибкими условиями его погашения.

