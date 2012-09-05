Автолюбители, которые нуждаются в срочном ремонте собственных авто, могут воспользоваться услугами одного из старейших столичных центров кузовного ремонта - АвтоГаранта+. На протяжении семнадцати лет наши мастера обеспечивают клиентуру услугами высочайшего качества. Мы обслуживаем не только модели иномарок, но и отечественных производителей. В нашем активе более полутора тысяч авто, деформированных в результате ДТП. Что касается отполированных царапин, их мы даже не считаем. Наши высококвалифицированные мастера пользуются наиболее современными технологиями кузовного ремонта. а также традиционными, инновационными и экспериментальными материалами.

Если вам требуется срочный ремонт бамперов, непременно обратитесь в наш центр. Благодаря передовым методам организации труда и управления качества, мы достигаем максимальной эффективности. Наши работы отличаются качеством выполнения и доступной стоимости. У нас желающие смогут воспользоваться ремонтом бампера, кузовным ремонтом, а также стапельными работами. Следует отметить, что цены на стапельные работы у нас вполне низкие. Кроме этого наши мастера занимаются ремонтом царапин и сколов, покраской авто, а также жестяными работами.

На протяжении пройденного периода, нам удалось создать слаженную команду специалистов, которая способна справиться с задачами любой сложности. Тем самым обеспечивается высочайшее качество работ, выполненных в нашем центре. Мы стараемся уважительно и внимательно относиться к нашей клиентуре, слушаем их пожелания и стараемся максимально воплощать их в реальность. Каждый член нашей команды непрерывно работает над повышением квалификации. Ремонт кузовного отсека или же покраска переднего крыла выполняется у нас с применением проверенных технологий.

Автогарант+ оснащен современным оборудованием, которое позволяет использовать передовую методику выравнивания, отделки и покраски кузова. Наши специалисты выполняют ремонт любой сложности. С использованием проверенных расходных материалов мы добиваемся непревзойденных результатов. В нашем центре ремонтируются кузова Тойота, Шкода, Фольксваген, Ауди и других марок авто. Наши специалисты прошли стажировку и подготовку в авторизованных сервис-центрах. У нас можно заказать выполнение кузовных работ разного объема и сложности. А расценки в нашем центре вполне доступные для каждого автовладельца.

