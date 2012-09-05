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Автодруг
16 Марта 2017
Теги: авто

Сегодня машина требуется практически каждому жителю крупного мегаполиса или же маленького города, которых особенно много в провинциях. Она уже не представляет собой атрибут роскоши, а скорее считается необходимым транспортом, без которого невозможно прожить и дня. Поэтому поломка личного ТС может полностью спутать планы его владельца. Подобный казус может сорвать важную деловую встречу, отложить поездку или же заставить пользоваться переполненным общественным транспортом, что не очень приятно, особенно для тех людей, которые привыкли к соблюдению границ личного пространства. 

Чтобы избежать все перечисленные неприятности, лучше воспользоваться услугами Автодруга, которая занимается услугами аренды разных авто. У нас желающие могут заказать прокат Лады Ларгус или же других отечественных марок. Также мы предлагаем арендовать иномарки представительского класса. Наши выгодные цены и условия по аренде и прокату авто в СПб представлены на сайте arenda-prokat-avto-spb.ru. Кроме этого мы значительно упростили процесс оформления выбранной клиентом модели авто, а также внедрили эффектную бонусную программу. 

Желающие сэкономить на прокате, смогут заказать у нас эконом-модели, которые могут быть использованы для различных целей. Вообще сейчас в Северной столице услуги по прокату авто достаточно востребованы. Среди разнообразных модификаций, представленных разными компаниями на прокат, желающие непременно смогут подыскать подходящее ТС для путешествий по Европе, поездок по области или же городу. Наша компания "Автодруг" предоставляет в прокат Renault Logan в Санкт-Петербурге, которая отличается своей экономичностью, а также превосходными техническими спецификациями. 

Клиентуру к нам привлекает богатый автопарк с огромным выбором моделей, доступная стоимость проката, а также возможность аренды без всякого водителя. У нас вы сможете заказать маневренные модели с огромными объемами багажника, а также надежной трансмиссией механического действия. Именно такими моделями являются Рено Логан и Сандеро, а также отечественная марка Лада Ларгус. Благодаря своим небольшим габаритам, на таких авто очень легко перемещаться по переполненным городским улицам. А стандартная комплектация предусматривает наличие запаски и домкрата, с помощью которых вы легко сможете заменить пробитое колесо.

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