Сегодня машина требуется практически каждому жителю крупного мегаполиса или же маленького города, которых особенно много в провинциях. Она уже не представляет собой атрибут роскоши, а скорее считается необходимым транспортом, без которого невозможно прожить и дня. Поэтому поломка личного ТС может полностью спутать планы его владельца. Подобный казус может сорвать важную деловую встречу, отложить поездку или же заставить пользоваться переполненным общественным транспортом, что не очень приятно, особенно для тех людей, которые привыкли к соблюдению границ личного пространства.

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