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Автодоктор
7 Февраля 2017
Теги: авто

Наша компания является своеобразным симбиозом онлайн-магазина и СТО. В нашем огромном ассортименте представлены автозапчасти, предназначенные для разных марок и моделей авто. Кроме этого, мы предлагаем ремонт и регулировку компонентов авто, предоставляя при этом богатейший выбор восстановленных нашими высококвалифицированными мастерами реек. У нас вы сможете приобрести любые системы и детали, необходимые для качественного ремонта вашего авто. Наши специалисты помогут вам сэкономить не только деньги, но еще и время. Пользуясь услугами Автодоктора, вы сможете решить любые проблемы, связанные с вашей машиной. 

Нашим коньком можно назвать реставрацию рулевых реек. Семилетний опыт работы в данной сфере позволил нашей компании отладить рабочие процессы и добиться отменного качества предоставляемых нами услуг. Нашим мастерам достаточно одного дня, чтобы полностью привести рулевые рейки любого авто в рабочее состояние. Если сравнивать с другими СТО, подобное обслуживание отнимает там не менее недели. Кроме этого Автодоктор предлагает своей клиентуре возможность обмена неисправных реек на восстановленные. Они хранятся на нашем складе. С нашей помощью вы сэкономите финансы и время на установку уже готовых реек.

Мы предлагаем нашей потенциальной клиентуре рулевые рейки на Audi, а также других марок авто по наиболее доступной для них стоимости. Заказать их вы сможете прямо онлайн с услугой доставки не только по Одессе, но и другим городам Украины. Заказы, стоимость которых превышает шестьсот гривен, доставляются клиенту абсолютно бесплатно. 

Наряду с перечисленными услугами, наша команда занимается диагностикой и комплексным ремонтом ходовой. Здесь же автовладельцы смогут проверить и заправить кондиционер. Наши опытные специалисты заменят фильтры и смазывающие жидкости, а также тормозные компоненты. Особо следует отметить наши услуги по регулировке развал-схождения. Наша компания успешно прошла информационно-обучающий курс Robert Bosch, подтвержденный сертификатом, который размещен на нашем официальном портале. Каждый автолюбитель может записаться в наше СТО прямо онлайн. С полным перечнем предоставляемых нами сервисов желающие смогут ознакомиться также посредством веб-ресурса. А запчасти вы сможете найти в онлайн-магазине, с детальным описанием, качественными снимками и указанной рядом стоимостью.

Алина

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