Продукция Павловского автомобилестроительного завода, принадлежащего ГК
ГАЗ пользуется на отечественном рынке огромным спросом. Завод занимается
выпуском автобусов, а также запчастей к ним. Производством средних и
малых автобусов предприятие занимается с 1952 г. Интернет-магазин
АвторГАЗ предлагает огромный выбор оригинальных комплектующих и
запчасти автобусов ПАЗ. Продавец является официальным дилером
автомобильного бренда. Доставка заказов осуществляется в любой регион
страны. Клиенты получают товар с гарантией дилерского магазина и
производителя.
Сегодня ПАЗ занимается выпуском широкой модельной линейки коммерческих
автотранспортных средств. Наиболее популярными моделями считаются
автобусы небольшого класса для пригородных и городских маршрутов:
ПАЗ-3205 и ПАЗ-672. В онлайн-каталоге продавца представлены наиболее
востребованные комплектующие к таким моделям автобусов вместе с деталями
к другим модификациям. На веб-сайте онлайн-магазина любой виртуальный
посетитель сможет воспользоваться точным поиском по ВИН-коу. Такая
система поиска позволяет находить нужные запчасти в считанные секунды.
Некоторые узлы и детали унифицированы, однако совпадение параметров
возможно не всегда. Следовательно, выбирать нужные комплектующие лучше
по детальным характеристикам конкретного транспортного средства. На
веб-сайте продавца работают менеджеры и онлайн-консультанты,
предоставляющую информацию о параметрах, гарантиях и других вопросах,
связанных с запчастями. Выбирать их нужно с учетом года выпуска
автобуса. ПАЗ занимается модернизацией автотранспортных средств
регулярно. Поэтому узлы и агрегаты на одни и те же модели разного года
выпуска, могут существенно отличаться.
Профессиональная команда онлайн-магазина запчастей АвторГАЗ занимается
продажами оригинальных запчастей не только на автобусы, но и на спец. и
коммерческие автомобили отечественного производства. Благодаря дилерским
отношениям с производителем, продажи ведутся без участия посредников.
Поэтому цены на детали здесь наиболее низкие и приемлемые для
потребителей. Консультационные услуги персонала доступны по онлайн-чату
или же по телефонной линии. Любой потенциальный покупатель может
заняться выбором подходящих запчастей самостоятельно. Для этого на
веб-сайте продавца внедрена специальная система поиска. На отечественном
рынке компания АвторГАЗ представлена с 1999 г. За пройденные годы
продавцу удалось создать внушительную клиентскую базу, объединяющую
более 600 постоянных заказчиков, пользующихся услугами онлайн-магазина
регулярно. Продавец сотрудничает с производителями напрямую, поэтому
здесь все товары доступны по максимально лояльным ценам. Вместе с
оригинальными запчастями клиенты интернет-магазина могут заказать более
дешевые аналоговые детали. Прием и обработка онлайн-заказов через сайт
компании ведется круглосуточно.