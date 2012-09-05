Продукция Павловского автомобилестроительного завода, принадлежащего ГК ГАЗ пользуется на отечественном рынке огромным спросом. Завод занимается выпуском автобусов, а также запчастей к ним. Производством средних и малых автобусов предприятие занимается с 1952 г. Интернет-магазин АвторГАЗ предлагает огромный выбор оригинальных комплектующих и запчасти автобусов ПАЗ. Продавец является официальным дилером автомобильного бренда. Доставка заказов осуществляется в любой регион страны. Клиенты получают товар с гарантией дилерского магазина и производителя.



Сегодня ПАЗ занимается выпуском широкой модельной линейки коммерческих автотранспортных средств. Наиболее популярными моделями считаются автобусы небольшого класса для пригородных и городских маршрутов: ПАЗ-3205 и ПАЗ-672. В онлайн-каталоге продавца представлены наиболее востребованные комплектующие к таким моделям автобусов вместе с деталями к другим модификациям. На веб-сайте онлайн-магазина любой виртуальный посетитель сможет воспользоваться точным поиском по ВИН-коу. Такая система поиска позволяет находить нужные запчасти в считанные секунды.



Некоторые узлы и детали унифицированы, однако совпадение параметров возможно не всегда. Следовательно, выбирать нужные комплектующие лучше по детальным характеристикам конкретного транспортного средства. На веб-сайте продавца работают менеджеры и онлайн-консультанты, предоставляющую информацию о параметрах, гарантиях и других вопросах, связанных с запчастями. Выбирать их нужно с учетом года выпуска автобуса. ПАЗ занимается модернизацией автотранспортных средств регулярно. Поэтому узлы и агрегаты на одни и те же модели разного года выпуска, могут существенно отличаться.



Профессиональная команда онлайн-магазина запчастей АвторГАЗ занимается продажами оригинальных запчастей не только на автобусы, но и на спец. и коммерческие автомобили отечественного производства. Благодаря дилерским отношениям с производителем, продажи ведутся без участия посредников. Поэтому цены на детали здесь наиболее низкие и приемлемые для потребителей. Консультационные услуги персонала доступны по онлайн-чату или же по телефонной линии. Любой потенциальный покупатель может заняться выбором подходящих запчастей самостоятельно. Для этого на веб-сайте продавца внедрена специальная система поиска. На отечественном рынке компания АвторГАЗ представлена с 1999 г. За пройденные годы продавцу удалось создать внушительную клиентскую базу, объединяющую более 600 постоянных заказчиков, пользующихся услугами онлайн-магазина регулярно. Продавец сотрудничает с производителями напрямую, поэтому здесь все товары доступны по максимально лояльным ценам. Вместе с оригинальными запчастями клиенты интернет-магазина могут заказать более дешевые аналоговые детали. Прием и обработка онлайн-заказов через сайт компании ведется круглосуточно.

