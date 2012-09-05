Коммерческие рейсы из столицы по направлению Белоруссии на автобусах Ecolines пользуются заслуженной популярностью. Это наиболее комфортный и удобный способ путешествовать без компании алкоголиков или мамаш с малолетними детьми. Выбирая ecolines москва минск, вы можете не думать о назойливых соседях по купе или плацкарту, вопросах о ваших политических взглядах и других неприятных моментах, характерных для других видов транспорта. Приобрести билет на данный рейс можно через официальный веб-сайт компании, а оплатить его можно Яндекс.Деньгами или же пластиковой карточкой. Как только платеж пройде успешно, вы сможете распечатать свой посадочный талон и отправляться на Щелковский автовокзал, расположенный на одноименной метростанции.



Есть люди, не доверяющие интернет-билетам. Они могут обратиться в офис компании на вокзале и купить билет если в автобусе есть свободные места. Некоторым не нравится ночка, проведенная в автобусе. В реальности никаких неудобств в автобусах Ecolines пассажир не испытывает. Здесь вы будете чувствовать себя намного комфортнее самолета. Всего за полтора тысяч рублей вы получаете в распоряжение вполне удобное кресло с доступом к беспроводной интернет-сети, буфету и туалету. Борт-проводницы выдают теплые пледы. А благодаря интернету и розетке вы сможете путешествовать комфортною. Маленькая ремарка - здесь вы не встретите женщин с кричащими малышами или пьяниц. Такой контингент никогда не выбирает автобусные рейсы. Хотя курильщиков в автобусе достаточно - сигаретный запах вы будете чувствовать после каждой остановки для перекуров.



Время отъезда автобуса от вокзала - 21:30. Багаж можно сдать соответствующему персоналу и получить бирку с посадочным талоном. После этого вы сможете зайти в салон и устроиться на купленном вами месте. На границе нужно предъявить лишь удостоверение личности. Загранпаспорта для посещения белорусской столицы не требуются. Едет автобус достаточно быстро, а сидения в салоне очень комфортные. Населенные пункты автобус проезжает на 75-километровой скорости, а скорость передвижения по трассе достигает 160 км/ч. На минский автовокзал автобус прибывает на 1-2 часа раньше указанного в билете времени. Останавливается в самом центре Минска в пяти минутах ходьбы до метро. А метро быстро домчит вас в любую точку белорусской столицы. О детальном расписании автобусов Ecolines можно узнать на портале компании.

