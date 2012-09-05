Коммерческие рейсы из столицы по направлению Белоруссии на автобусах
Ecolines пользуются заслуженной популярностью. Это наиболее комфортный и
удобный способ путешествовать без компании алкоголиков или мамаш с
малолетними детьми. Выбирая ecolines москва минск, вы можете не думать
о назойливых соседях по купе или плацкарту, вопросах о ваших
политических взглядах и других неприятных моментах, характерных для
других видов транспорта. Приобрести билет на данный рейс можно через
официальный веб-сайт компании, а оплатить его можно Яндекс.Деньгами или
же пластиковой карточкой. Как только платеж пройде успешно, вы сможете
распечатать свой посадочный талон и отправляться на Щелковский
автовокзал, расположенный на одноименной метростанции.
Есть люди, не доверяющие интернет-билетам. Они могут обратиться в офис
компании на вокзале и купить билет если в автобусе есть свободные места.
Некоторым не нравится ночка, проведенная в автобусе. В реальности
никаких неудобств в автобусах Ecolines пассажир не испытывает. Здесь вы
будете чувствовать себя намного комфортнее самолета. Всего за полтора
тысяч рублей вы получаете в распоряжение вполне удобное кресло с
доступом к беспроводной интернет-сети, буфету и туалету. Борт-проводницы
выдают теплые пледы. А благодаря интернету и розетке вы сможете
путешествовать комфортною. Маленькая ремарка - здесь вы не встретите
женщин с кричащими малышами или пьяниц. Такой контингент никогда не
выбирает автобусные рейсы. Хотя курильщиков в автобусе достаточно -
сигаретный запах вы будете чувствовать после каждой остановки для
перекуров.
Время отъезда автобуса от вокзала - 21:30. Багаж можно сдать
соответствующему персоналу и получить бирку с посадочным талоном. После
этого вы сможете зайти в салон и устроиться на купленном вами месте. На
границе нужно предъявить лишь удостоверение личности. Загранпаспорта для
посещения белорусской столицы не требуются. Едет автобус достаточно
быстро, а сидения в салоне очень комфортные. Населенные пункты автобус
проезжает на 75-километровой скорости, а скорость передвижения по трассе
достигает 160 км/ч. На минский автовокзал автобус прибывает на 1-2 часа
раньше указанного в билете времени. Останавливается в самом центре
Минска в пяти минутах ходьбы до метро. А метро быстро домчит вас в любую
точку белорусской столицы. О детальном расписании автобусов Ecolines
можно узнать на портале компании.