В шоу-румах официального дилера Фольксваген екатеринбуржцы смогут ознакомиться с полным модельным рядом данной марки и приобрести подходящее по параметрам авто максимально выгодно. Любая модель немецкого бренда дарит будущим владельцам настоящую свободу. Официальный дилер Volkswagen в Екатеринбурге предлагает различные комплектации каждой модели Фольксваген, ознакомиться с которыми желающие смогут через веб-сайт Автобан. Доступна будущим покупателям и услуга Трейд-Ин. Она позволяет обменять старый, изношенный автомобиль на совершенно новую модель.



Особой популярностью сегодня пользуется Фольксваген Пассат. Он намного превосходит своих предшественникам по уровню комфортабельности, дизайнерскому оформлению, показателям управляемости и безопасности. Особо следует выделить такие выразительные элементы новейшей модели, как эффективные задние фонари и светодиодные фары. Боковые обводы Пассата отличаются своей динамичностью. Энергичной элегантности разработчики добились благодаря использованию удлиненной базы и сравнительно коротких свесов. Внешний вид данной модели можно назвать просто замечательным.



Купить Volkswagen Passat в Автобан желающие могут по выгодным спецпредложениям. Рассчитать стоимость выбранной версии Пассат можно с помощью кредитного онлайн-калькулятора, который размещен на веб-ресурсе автодилера. Перед покупкой автолюбители смогут провести тест-драйв. Такая возможность позволяет им максимально хорошо познакомиться с интересующей моделью, получая при этом невероятное удовольствие. Пробные поездки выполняются на основании паспортных данных и водительского удостоверения. Пассат новой модификации оснащен передовым климатическим оборудованием и кондиционером. Среди систем безопасности следует выделить функции помощи во время торможения и стабилизации прицепа. Подобные функции есть и в других моделях. Купить Volkswagen Jetta также можно в Автобане.



Пассат оснащен лобовым стеклом с системой подогрева, благодаря которой исключается замораживание стекла в зимний период. Пассажиры с водителем надежно защищены подушками безопасности. Салон оснащен как боковыми, также и передними подушками. Кроме этого передние сидения имеют автономный подогрев. Модификация Highline кроме перечисленных систем оснащена также центральным подлокотником спереди. Задние пассажиры пользуются двумя дефлекторами вентиляции. Бизнес-версия модели имеет систему Front Assist вместе с адаптивным круиз-контролем. Кроме этого разработчики придумали установку трехзонного климат-контроля Климатроник. Управляется он задними пассажирами. А Rear view является камерой, которая помогает водителю контролировать задний вид.

