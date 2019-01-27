В шоу-румах официального дилера Фольксваген екатеринбуржцы смогут
ознакомиться с полным модельным рядом данной марки и приобрести
подходящее по параметрам авто максимально выгодно. Любая модель
немецкого бренда дарит будущим владельцам настоящую свободу.
Официальный дилер Volkswagen в Екатеринбурге предлагает различные
комплектации каждой модели Фольксваген, ознакомиться с которыми желающие
смогут через веб-сайт Автобан. Доступна будущим покупателям и услуга
Трейд-Ин. Она позволяет обменять старый, изношенный автомобиль на
совершенно новую модель.
Особой популярностью сегодня пользуется Фольксваген Пассат. Он намного
превосходит своих предшественникам по уровню комфортабельности,
дизайнерскому оформлению, показателям управляемости и безопасности.
Особо следует выделить такие выразительные элементы новейшей модели, как
эффективные задние фонари и светодиодные фары. Боковые обводы Пассата
отличаются своей динамичностью. Энергичной элегантности разработчики
добились благодаря использованию удлиненной базы и сравнительно коротких
свесов. Внешний вид данной модели можно назвать просто замечательным.
Купить Volkswagen Passat в Автобан желающие могут по выгодным
спецпредложениям. Рассчитать стоимость выбранной версии Пассат можно с
помощью кредитного онлайн-калькулятора, который размещен на веб-ресурсе
автодилера. Перед покупкой автолюбители смогут провести тест-драйв.
Такая возможность позволяет им максимально хорошо познакомиться с
интересующей моделью, получая при этом невероятное удовольствие. Пробные
поездки выполняются на основании паспортных данных и водительского
удостоверения. Пассат новой модификации оснащен передовым климатическим
оборудованием и кондиционером. Среди систем безопасности следует
выделить функции помощи во время торможения и стабилизации прицепа. Подобные функции есть и в других моделях. Купить Volkswagen Jetta также можно в Автобане.
Пассат оснащен лобовым стеклом с системой подогрева, благодаря которой
исключается замораживание стекла в зимний период. Пассажиры с водителем
надежно защищены подушками безопасности. Салон оснащен как боковыми,
также и передними подушками. Кроме этого передние сидения имеют
автономный подогрев. Модификация Highline кроме перечисленных систем
оснащена также центральным подлокотником спереди. Задние пассажиры
пользуются двумя дефлекторами вентиляции. Бизнес-версия модели имеет
систему Front Assist вместе с адаптивным круиз-контролем. Кроме этого
разработчики придумали установку трехзонного климат-контроля
Климатроник. Управляется он задними пассажирами. А Rear view является
камерой, которая помогает водителю контролировать задний вид.