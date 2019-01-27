Марк KIA сейчас является считается особо востребованной среди российских автолюбителей. Приобрести любую модификацию данной марки желающие смогут в Автобан КИА, расположенного в Екатеринбурге. Автобан является официальным дилером этого автомобильного бренда, работающей в Челябинской и Свердловской областях более семнадцати лет. За пройденные годы компания завоевала репутацию признанного лидера отрасли в регионе. Успехи дилера отмечены разными международными и отечественными наградами. Компания не только продает авто, но еще и помогает клиентуре найти себе верного и надежного помощника.



Купить КИА Сид в Екатеринбурге лучше именно у этого дилера. Менеджеры автосалона относятся к запросам каждого покупателя с особым вниманием. Ведь для любого автолюбителя приобретение авто является наиболее волнующим и ответственным моментом. Поэтому в автосалоне заботятся о предоставление действенной помощи при выборе, эксплуатации или же обслуживании машины. Каждый покупатель может найти в екатеринбургском автосалоне новую модель, которая поставляется самим заводом-изготовителем по наиболее доступной стоимости. Кроме этого официальный дилер KIA в Екатеринбурге предлагает потребительской аудитории огромнейший выбор оригинальных запчастей или же аксессуаров.



KIA Sportage по выгодной цене в Автобан-КИА желающие смогут приобрести в разной комплектации. А в случае возникновения каких-либо неполадок или же поломок можно воспользоваться услугами сервис-центра дилера. Оснащен он суперсовременным оборудованием, которое позволяет выполнять любые манипуляции или же сервисные работы. Компания четко придерживает принципа высокого качества сервиса, чтобы максимально облегчить процедуру оформления новых авто. Каждая модель авто сопровождается соответствующей документацией, подтверждающей пятилетнюю гарантию.



Высококвалифицированные специалисты Автобан-КИА помогают потенциальным покупателям в выборе подходящей модели авто, учитывая требования или же задачи, которые стоят перед ними. А чтобы приобрести любую модификацию КИА на наиболее выгодных условиях, лучше всего обратиться к менеджерам отдела кредитования. Шоу-рум дилера привлекает внимание разнообразием представленного здесь модельного ряда. Оптовые и корпоративные клиенты могут рассчитывать здесь на выгодную и гибкую систему скидок. Любой покупатель КИА может рассчитывать на качественное послегарантийное или же гарантийное обслуживание. Инновационное оборудование сервис-центра дилера позволяет квалифицированным мастерам выполнять любые работы максимально точно, качественно и оперативно.

