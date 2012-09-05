Стоит Запорожец на светофоре и ждет, когда стрелка загорится, стрелка загорелась - он и поехал направо, и тут ему Cherokee в рок въезжает... Водитель "запора" орет: "Ребят, ну я ж на стрелку ехал! А ему в ответ: "А мы что, просто так катаемся?!"

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Беседуют два пенсионера. Один говорит: Зря ругают новых русских. Зачем говорят, будто они хамы, о людях не думают? Ничего подобного! Я недавно с одним общался, очень вежливый молодой человек! - Дэ как же это было?" - "Перехожу я тихонько через улицу. Вдруг в метре от меня тормозит со скрипом "мерседес", вылезает оттуда типичный новый русский и говорит: ну где вы ходите, для вас же, козлов, подземный переход построили! Видишь, и на вы обратился, и фамилию мою знает"...

- Что сказал папа, узнав, что ты разбил машину?

- Ругательства опустить?

-Да.

- Ничего.

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Гаишник останавливает мотоциклиста:

- Почему без шлема?

Мотоциклист удивленно оборачивается назад:

- Шлема, ты шо - упал?

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Женщина ведет автомобиль и вдруг слышит, что под колесами что-то громыхнуло. Выйдя из машины и обнаружив круглую железяку, она с трудом поднимает ее и кладет в багажник. Приехав домой, говорит мужу:

- Посмотри, это отвалилось от машины, что теперь делать?

- С машиной-то все в порядке, - отвечает муж, - а вот канализационный люк тебе придется вернуть на место!

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Разговаривают две подруги:

- Ты знаешь, что женщины совершают меньше аварий, чем мужчины?

- Интересно, почему?

- Потому что женщина заботится о машине как о муже, а мужчины относятся к ней как с собственной жене!

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Проезжая через нормандское село, автомобилист обращается к местному жителю:

- Скажите, где бы я мог найти запасные части к машине?

- Это очень просто! Вон за тем крутым поворотом, в овраге, их довольно много...

Зоотехник, сделав искусственное осеменение коровам, садится в машину и собирается уезжать, но не может, так как коровы окружили автомобиль.

- Ну, что вам еще?! - кричит он.

В окошко просовывается грустная коровья морда:

- А поцеловать?