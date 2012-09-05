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Авто в рассрочку
19 Мая 2021
Теги: авто

Постепенно практика кредитования покупки автомобилей выходит за пределы московского региона. К этому готовятся банки в Самаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске.

Сейчас предлагается приобрести в кредит любую из двадцати четырех модификаций автомобилей марки Opel. Например, за Opel Astra Caravan нужно будет единовременно заплатить лишь 5370 долл, плюс страховка - 1253 долл., а затем, если кредит на год, выплачивать ежемесячно по 1172 долл.

Несмотря на то, что на складе всегда есть не менее полусотни автомобилей, можно под кредит, как и при обычном порядке расчета за покупку, заказать машину из Германии практически в любой комплектации.

Планируется начать продажу в рассрочку Chevrolet Blazer елабужской сборки.

Потенциальными покупателями машин в кредит может быть весьма широкий круг людей - от служащих со стабильной ежемесячной зарплатой до бизнесменов. Например, предприниматель располагает суммой, необходимой для покупки автомобиля, но в данный момент ему выгоднее оформить кредит, а высвободившиеся средства вложить в дело, которое принесет прибыль. Неспроста ведь в США покупка автомобиля в кредит - правило, а немедленный и полный расчет за покупку - исключение. Это - не от бедности, а от трезвого расчета. Правда, и проценты за кредит там поменьше. Но менеджеры автосалонов совместно с банками постоянно работают над тем, чтобы схема кредитования была все более привлекательной. Такую услугу представляют покупателю в фирме "Трипити Моторе", отделениях банка "СБС-Агро” и других организациях.


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