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Авто светодиоды
24 Октября 2019
Теги: авто

Авто светодиоды используются для обеспечения безопасности движения. В основном мы наблюдаем их в фарах. Большой ассортимент представлен на сайте – производителе http://longlifelight.ru/catalog/avtoled/ LongLifeLight.

Есть ряд аспектов, которые следует иметь в виду, когда вы выбираете авто светодиоды для вашего автомобиля. Для начала вам необходимо понять, какими бывают различные компоненты фар, в том числе уловить разницу между светодиодными устройствами и лампами накаливания.

Авто светодиод производит свет, это, по сути, - обычный диод, который является полупроводником, он управляет электрическим потоком. Две основные части диода включают полупроводник n-типа и полупроводник p-типа, между которыми расположен p-n-образный переход. Отрицательно заряженные электроны заполняют полупроводник n-типа, а положительно заряженные - полупроводник p-типа. При прохождении электрических токов к диоду электроны, заряженные отрицательно, притягиваются к p-типу положительно заряженного проводника.

Электроны будут непрерывно крутиться вокруг ядра атома. Для того, чтобы выйти из этого ядра, они должны изменить тип энергии, в виде света или фотонов при пересечении p-n-соединений. Во время этих процессов создается световая энергия, которая освещает светодиодные лампы.

Как и в большинстве случаев авто светодиоды излучают достаточное количество света, необходимого для создания требуемых зон видимости, благодаря серии диодов. Они обладают особыми характеристиками, связанными с номером модели, стилем и рабочими характеристиками.

Важный момент при выборе освещения автомобиля - потребление энергии. Светодиодные лампы способны эффективно производить свет, к тому же, они не производят тепло в качестве побочного продукта света, как те же самые лампы накаливания. Практически вся энергия, потребляемая лампами, используется для генерации света, в отличие от галогенной и HID технологии, которая преобразует большое количество этой энергии в тепловую форму. Кроме того, для производства света от светодиодных ламп накаливания потребуется меньше энергии по сравнению с другими типами технологий освещения.

Люмен - это измерение, которое используется для оценки яркости лампы накаливания. Одна лампа накаливания обычно может достигать 3000 люменов и выше. Тем не менее, важно выяснить, сколько из этих единиц света используется для фактического освещения, так как некоторая часть светимости будет потеряна в связи с другими формами производства энергии в этих процессах освещения. Одним из лучших решений является установка дополнительных LED элементов в блок фары, чтобы свет стал более сфокусированным, а не рассеянным.


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