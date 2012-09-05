Как показывает статистика, украинцы гораздо чаще покупают автомобили с пробегом. Ежегодно в Украину завозят десятки тысяч поддержанных машин с Европы, потому вторичный авторынок в нашей стране работает весьма успешно. Не многие знают, что авто с пробегом купить можно не только на рынке, но и в официальном автосалоне. Во всем мире существует система замены старых автомобилей на новые с доплатой. Называется такой обмен Trade-in и в Украине им пользуются не так давно.

Многие опасаются покупать авто на вторичном рынке. Ведь нельзя быть уверенным в надежности транспортного средства и его прошлом. Даже опытные водители не всегда могут определить, была ли машина бита. А может авто и вовсе восстановили после серьезной аварии или перекрасили краденую машину. На рынке такие ситуации случаются довольно часто. Но благодаря трейд-ин вы можете забыть об этих опасениях.

Автомобили с пробегом, которые попали в автосалон по условиям обмена трейд-ин, проходят тщательную диагностику на современном оборудовании. Результаты этой проверки станут основой для заключения оценщика, который определит стоимость машины. Если вы ищете авто по критерию «цена-качество», вам стоит посетить несколько салонов, предлагающих услугу Trade-in.





В чем преимущества такой сделки?

Никто не скрывает, что подержанный автомобиль из салона обойдется несколько дороже аналога с авторынка. За что вы переплачиваете? Во-первых, за то, что вам предоставят реальную информацию о состоянии авто. На рынке продавец может скрыть серьезные поломки за косметическим ремонтом. В автосалоне таких автомобилей просто не бывает, ведь оценщики предлагают за них реальную стоимость, которая не устроит владельца.

Во-вторых, автосалон заботится о своей репутации, потому не станет рисковать именем, продавая изношенные автомобили. Особенно это касается официальных дилеров, к которым производители предъявляют более чем серьезные требования в работе с клиентами. Обращаясь в официальный автосалон, вы можете быть уверенны, что все автомобили прошли диагностику на высококлассном оборудовании и вам предоставят объективную информацию.

И напоследок о стоимости. Вначале мы говорили, что цены машин в салоне выше, чем на рынке. Но учитывайте, неопытному водителю, чтобы определить состояние авто с рынка, нужно отвезти его на диагностику и оплатить услуги мастеров. Следовательно, стоимость машины в автоцентре будет не намного выше рыночной. В магазине вы получаете профессиональное обслуживание и быстрое оформление документов.



