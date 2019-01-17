Полный привод требует своевременной профилактики, регулярной диагностики и в случае обнаружения неполадок срочного ремонта. Благодаря таким мероприятиям значительно продлевается эксплуатационный срок не только привода, но и раздаточной коробки, полноприводной муфты и КПП корпуса дифференциала. Слабым местом моделей КИА или же Хюндай считаются МКПП/АКПП, корпуса которых часто изнашиваются. Также часто повреждается раздаточная коробка. Заводы-производители почему-то не предусмотрели смазку узла. Не защищен он и от быстрого износа. Разработчики рассчитывали, что сальники, защищающие узел от попадания грязи или же влаги, обеспечат ему вечную жизнь. Не помогло ситуации и проведенная заводская модернизация, которая подразумевала установку пары сальников вместо одной. Проблема осталась и решить ее не удалось.



Авто-РЕМейк рекомендует владельцам данных марок проведение профилактики полного привода. Подразумевает подобная профилактика смазку узла и монтаж новых сальников. Конечно-же зависит подобная профилактика от особенностей эксплуатации авто. Некоторые автовладельцы любят бездорожье, испытывая транспорт в экстремальных условиях. А другие предпочитают эксплуатацию на городских автомагистралях. Несмотря на это, процедуру необходимо проводить ежегодно или же после 30 тыс. км. пробега. В случае выхода из строя узла процесс профилактики уже становится неактуальным. Единственным выходом в подобных ситуациях является проведение полноценного ремонта.



Наш Техцентр предлагает выполнение таких работ от 17 до 55 тыс. руб. Тариф зависит от сложности работ и состояния изношенного узла. Ремонт полного привода hyundai проводится здесь максимально оперативно с использованием высококачественных автозапчастей. Часто бывают случаи, когда повреждается муфта заднего редуктора, парализующая работу полного привода. В случае обнаружения данной проблемы необходимо установить новую усиленную корзину фрикционов. А чтобы избежать повторный срыв, данная корзина должна быть усилена сварочным швом с обеих сторон.



Кроме перечисленных элементов и узлов не стоит забывать и о раздаточной коробке. Она требует своевременного обслуживания. Если оно не будет выполнена на авто КИА или же Хюндай, пострадают шлицы вала коробки. Поэтому требуется периодическое проведение профилактики, а также выполнение смазки соединений. Потребуется также смена сальников. Авто-РЕМейк также предлагает услуги по ремонту раздаточных коробок перечисленных марок с использованием высококачественных оригинальных запчастей и расходных материалов.

