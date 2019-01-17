Полный привод требует своевременной профилактики, регулярной диагностики
и в случае обнаружения неполадок срочного ремонта. Благодаря таким
мероприятиям значительно продлевается эксплуатационный срок не только
привода, но и раздаточной коробки, полноприводной муфты и КПП корпуса
дифференциала. Слабым местом моделей КИА или же Хюндай считаются
МКПП/АКПП, корпуса которых часто изнашиваются. Также часто повреждается
раздаточная коробка. Заводы-производители почему-то не предусмотрели
смазку узла. Не защищен он и от быстрого износа. Разработчики
рассчитывали, что сальники, защищающие узел от попадания грязи или же
влаги, обеспечат ему вечную жизнь. Не помогло ситуации и проведенная
заводская модернизация, которая подразумевала установку пары сальников
вместо одной. Проблема осталась и решить ее не удалось.
Авто-РЕМейк рекомендует владельцам данных марок проведение профилактики
полного привода. Подразумевает подобная профилактика смазку узла и
монтаж новых сальников. Конечно-же зависит подобная профилактика от
особенностей эксплуатации авто. Некоторые автовладельцы любят
бездорожье, испытывая транспорт в экстремальных условиях. А другие
предпочитают эксплуатацию на городских автомагистралях. Несмотря на это,
процедуру необходимо проводить ежегодно или же после 30 тыс. км.
пробега. В случае выхода из строя узла процесс профилактики уже
становится неактуальным. Единственным выходом в подобных ситуациях
является проведение полноценного ремонта.
Наш Техцентр предлагает выполнение таких работ от 17 до 55 тыс. руб.
Тариф зависит от сложности работ и состояния изношенного узла. Ремонт полного привода hyundai проводится здесь максимально оперативно с
использованием высококачественных автозапчастей. Часто бывают случаи,
когда повреждается муфта заднего редуктора, парализующая работу полного
привода. В случае обнаружения данной проблемы необходимо установить
новую усиленную корзину фрикционов. А чтобы избежать повторный срыв,
данная корзина должна быть усилена сварочным швом с обеих сторон.
Кроме перечисленных элементов и узлов не стоит забывать и о раздаточной
коробке. Она требует своевременного обслуживания. Если оно не будет
выполнена на авто КИА или же Хюндай, пострадают шлицы вала коробки.
Поэтому требуется периодическое проведение профилактики, а также
выполнение смазки соединений. Потребуется также смена сальников.
Авто-РЕМейк также предлагает услуги по ремонту раздаточных коробок
перечисленных марок с использованием высококачественных оригинальных
запчастей и расходных материалов.