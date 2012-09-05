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Avensis - самый бесшумный автомобиль
20 Февраля 2019
Теги: авто

С. Клочков. “Давно не ездил на столь бесшумном автомобиле”: - Сама по себе скорость меня не интересовала. Современный легковой автомобиль с 2-литровым мотором просто обязан набирать 200 км/ч. Важно другое. Меня удивила отточенная бесшумность обеих “Avensis”. За рулем универсала я на максимальной скорости слушал негромкий джаз. Подобное случалось и раньше, но... за рулем “Jaguar”, “Mercedes”. Подвеска новинки заслуживает отдельного панегирика. Здесь я точно не побоюсь сравнения с маленькими “Мерсами”. Она словно всасывает в себя неровности. Толчки, удары растворяются где-то в недрах пружин и амортизаторов. До сидящих в машине доносятся лишь их слабые отголоски. Притом нельзя не отметить, что к нам поставляются варианты “Avensis” для стран с тяжелыми дорожными условиями. “Toyota Avensis”, пожалуй, один из самых комфортных автомобилей в ценовой нише до $30.000. Соперничать с ним может разве что новая “Mazda 626”.

За рулем “Avensis” сидишь как влитой. Обшитое разнофактурным велюром кресло держит тело водителя, как на “липучке”. Все удобно, все под рукой вплоть до вынесенного чуть вперед рычага “ручника”, которым удобно манипулировать, если хочешь пройти крутой поворот с эффектным заносом. Замечание одно: если ваш рост выше среднего, обязательно подберите себе комплектацию с регулировкой водительского кресла по высоте. Это действительно необходимо.

Универсал “Avensis 2.0” по характеру отличается от седана “Avensis 1.6”. Разница в мощности невелика (какие-то 18 л.с.), но то, как мотор ее выдает, превращает универсал совсем в другой автомобиль. Я чувствовал это, следуя за Александром.

Вот мы сели на хвост автопоезду, следующему со скоростью порядка восемьдесят-девяносто километров в час. Идущий впереди меня серебристый седан фыркнул и чуть присел на корму - его водитель перешел, скорее всего, на третью передачу перед обгоном. Я вслед за ним выхожу на встречную полосу на все той же пятой. Мой универсал набирает скорость быстро и ровно, словно взлетающий лайнер. Его мотор уверенно раскручивается хоть с полутора тысяч оборотов. Вижу, что в середине обгона серебристый седан слегка дрогнул (Александр, выкрутив мотор до предела, переключился на следующую ступень). Я же просто продолжаю держать утопленным акселератор и раз меренно завершаю обгон. К слову, по спидометру 2-литровый “Avensis” спокойно едет на пятой передаче в диапазоне от 60 до 200 км/ч. Сделаю ремарку: очень приятно щекочет нервы ускорение со 140 до 170 км/ч.


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