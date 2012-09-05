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“Avensis 1.6” умеет быть резким
15 Февраля 2019
Теги: авто

Выезжаю со стоянки на серебристом “Avensis 1.6”. Разгоняюсь, торможу, перестраиваюсь, обгоняю спокойно, обгоняю на пределе, выкручивая мотор до 6.500 оборотов... Словом, живу обычной водительской жизнью внутри вечноизменчивого городского потока. Через четверть часа возникают сомнения. Технической информации по автомобилю нет. Руководства по эксплуатации в“бардачке” не оказалось. Может, кто-то что-то напутал? Может, по таинственному стечению обстоятельств я оказался за рулем 1,8- литровой версии? Неужели у меня под капотом мотор "один и шесть”? Не верю! Уж больно быстрым кажется автомобиль...

“Avensis 1.6” умеет быть резким. Но эта резкость понравится лишь активному водителю, который любит ездить на повышенных оборотах, постоянно переключая передачи. Характеристики двигателя подстроены под такой стиль езды. Но как только стрелка тахометра опускается ниже отметки “2.000", прежний темперамент исчезает. “Avensis 1.6” чаще, нежели другие автомобили,требует перехода на пониженную... Кстати, переключать передачи в “Avensis” доставляет удовольствие. Они меняются легко и четко. Взаимодействия тяг и пружин настроены так, что стоит рычагу преодолеть некую “мертвую точку” - и дальше он двигается словно сам с помощью мифического сервопривода. Это чувствуешь, когда переключаешься медленно, с ленцой.

Выбираемся на загородное шоссе. Зеленый универсал “Avensis 2.0”, всю дорогу маячивший в зеркале заднего вида, исчез. Мгновение спустя он обошел меня слева. Пытаюсь за ним угнаться. Бесполезно. Как только скорость достигает ста пятидесяти, “Avensis 1.6” становится вялым. Тем не менее пусть в час по чайной ложке, но скорость растет. Так потихоньку стрелка спидометра добирается до отметки “200”. Отличный показатель для среднеразмерной машины с мотором 1,6 л!


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