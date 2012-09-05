Где же водятся столь полезные аваркомы? Во-первых, страховые компании предоставляют своих комиссаров. Расценки начинаются от 4000 рублей в год. Особенно дорогим клиентам, скажем, страхующим, какой-нибудь Lexus или Jaguar, эту услугу могут подарить в нагрузку к полису КАСКО. Впрочем, встречаются и такие страховщики, которые дарят «комиссарскую» поддержку любому, кто купил полис КАСКО. Независимо от того, какую машину застраховал клиент - Mercedes-Benz или ВАЗ.

Кроме того, существуют специальные службы аварийных комиссаров. Разовый выезд их сотрудника стоит 2-3 тыс. руб. Но комплект документов (акт осмотра ТС, аварийный протокол, фотографии места аварии и поврежденного ТС) аварком забирает с собой, и мы получим этот пакет после того, как услуга будет оплачена.

Подписываясь на услуги аваркома, нужно иметь в виду один важный нюанс. Как мы уже говорили, услуги этого специалиста бывают как платными, так и бесплатными. Так вот, если аварком платный, он наверняка будет выполнять весь спектр работ. А если бесплатный, подаренный нам в качестве бонуса за покупку дорогого полиса КАСКО, возможны варианты. «Бонусный» аварком далеко не всегда берет на себя сбор справок в отделении милиции. А ведь именно с простой милицией, а не с ГИБДД нам предстоит иметь дело, когда машина пострадала в результате ограбления или выходки каких-то вандалов.