Если произошло столкновение или наезд, в результате которого автомобиль или экипаж получили повреждения, независимо от чьей вины это произошло, надо: при незначительном повреждении записать номер автомобиля или экипажа и свидетелей случая. Когда же в результате столкновения имеются серьезные повреждения или поломки, необходимо вызвать в городах специальную аварийную комиссию, а где таковой нет, представителя милиции для составления акта. Необходимо также записать свидетелей и сходить на медицинское освидетельствование для установления трезвого состояния.

Опишите как произошло столкновение и подайте это заявление администрации гаража можно разделить на две категории:

1) от вспышки в карбюраторе,

2) от замыкания электропроводов.

В первом случае надо немедленно перекрыть кран доступа бензина в карбюратор, дать двигателю больше оборотов и, если нет огнетушителя, то засыпать огонь песком, землей или накрыть одеждой, стараясь прекратить доступ воздуха к огню, и не дать распространяться огню на передний щиток и кузов.

Глушить двигатель при вспышке в карбюраторе не рекомендуется, чтобы двигатель выработал бензин, находящийся в карбюраторе. Кроме того при увеличении числа оборотов двигателя пламя может быть засосано в карбюратор. Заливать огонь водой нельзя ни в коем случае. При пожаре от замыкания проводов электропроводки надо остановить двигатель, перекрыть краник бензинового бака, отсоединить клеммы от аккумулятора или оборвать провода и приступить к тушению.

Не уничтожив источника огня, нельзя остановить пожар. Лучшим предохранением от пожара будет правильная регулировка двигателя, исправное состояние электропроводки и чистое содержание двигателя.

Эксплуатация автомобиля в условиях советского ведения хозяйства требует особой бережливости по отношению к автомобилю а также экономичного расходования эксплуатационных материалов, из которых важнейшими являются горючее и резина.