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AUX с любовью
20 Августа 2019
Теги: авто

Также «Pioneer» предлагает электронную систему Advanced Sound Retriever (ASR), предназначенную для улучшения качества звука MP3 путем восстановления гармоник и вычисления их из сжатого аудиосигнала. Система ASR улучшает звуковое давление за счет регулировки низких и высоких частот.

К этому стоит добавить и то, что разработчики усовершенствовали и систему управления ресиверов. «Головы» получили новый поворотный джойстик управления с кнопками LIST и BACK для просмотра файлов на запоминающих устройствах большой емкости и кнопки прямого выбора функций для простого и быстрого управления.

Для нас — с любовью

Специально для российского и украинского рынка компания «Pioneer» разработала три новые модели: DEH-200MP, DEH-2050MPG и DEH- 601ОМР. Внешне эти CD-ресиверы почти не отличаются от моделей аналогичных серий, однако функционально несколько другие. Прежде всего ни одна из этих моделей не получила USB-разъема, хотя популярность флэш-носителей среди молодежи растет в геометрической прогрессии. В то же время все модели оснащены входом AUX и в отличие от самой простой и доступной модели Pioneer DEH-1000E могут воспроизводить файлы МРЗ/WMA/ WAV. Помимо этого, модели получили усилители MosFET 50Wx4, тюнеры «D4Q» Digital (RDS), эквалайзеры «ЕЕО.


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