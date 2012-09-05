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Auverland Франция
18 Августа 2019
Теги: авто


Под маркой Аиуег1апс1 и Эоуатад выпускаются большие полноприводные автомобили, которые находят спрос как у гражданских служб (спасательные, пожарные бригады, лесные хозяйства), так и у военного ведомства Франции. Аиуег1апб-А3 предлагается как с короткой, так и длинной базой, с мягким или жестким верхом.

В зависимости от оборудования он имеет четыре или шесть сидений и поставляется либо с 1,9-литровым дизелем (64 л.с.), либо с 1,6- литровым бензиновым двигателем (94 л.с.). Оба силовых агрегата производит французская фирма Peugeot. Большой Sovamag-TC 10DT может перевозить до 10 человек. На нем установлен 2,5-литровый дизель с турбонаддувом мощностью 103 л.с.

Это семейное предприятие находится в городе Милуоки. Его продукция занимает почетное место в том секторе рынка, который завоевала в шестидесятые годы фирма Excalibur. Вручную на Bad создаются оригинальные автомобили. Они будто сошли с рекламных проспектов довоенного времени. Под стеклопластиковым кузовом модели Roadster скрыта современная техника Ford. Машина оборудована V-образным 8-цилиндровым двигателем. Коробка передач автоматическая. Крыша Roadster с помощью электропривода опускается за несколько минут. Автомобиль комлектуется двумя подушками безопасности,антибло- кировочной системой в приводе тормозов, усилителем руля. Besasie Automobile Company 2809 South Fifth Street Milwaukee, Wisconsin 53207

 


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