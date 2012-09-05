Чтобы соединить различные элементы подвески необходимо использование сайлентблоков. Состоят такие детали из вставленных друг в друга втулок, которые отделены эластичной прокладкой. У нас замена сайлентблоков ваз выполняется если в двигателе, амортизаторе, рычажном креплении или же в коробке передач возникли неполадки. Во время эксплуатации авто резинометаллические шарниры подвержены повышенным рабочим нагрузкам. Если профессионально заменить сайлентблоки ВАЗ, возможно увеличение пробега на пятьдесят тыс. км. Проверяется состояние сайлентблоков путем диагностирования шарнира подвески. Также требуется проверка люфта и визуальный осмотр эластичного вкладыша.







Выбор СТО



Чтобы безопасно и профессионально заменить сайлентблоки, необходимо обратиться в профильный сервис-центр, в котором используется профессиональное оборудование и работают опытные механики. Веб-ресурс AutoBooking сотрудничает только с надежными, хорошо проверенными автосервисами, которые укомплектованы квалифицированными механиками, работающими с использованием необходимых инструментов. Здесь операция замены сайлентблоков выполняется оперативно, по доступным тарифам. Когда работы будут завершены, выполняется испытание на специальном стенде. Клиент сможет воспользоваться гарантийными обязательствами СТО, в котором была выполнена замена а также на последующее обслуживание.



Важное значение при подобных работах имеет качество используемых сайлентблоков. Только качественные детали могут гарантировать увеличение пробега авто и прослужат долго. Кроме перечисленных моментов, необходимо уделить внимание и опыту механика, выполняющего подобную манипуляцию. Ведь именно от этого зависит, насколько профессионально будет заменен сайлентблок. AutoBooking предоставляет автовладельцам возможность искать подходящие СТО по району.