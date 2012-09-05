Authentic Gaming получила Британскую лицензию, которая открыла для корпорации массу новых возможностей. До лицензирования компания поставляла свой фирменный контент через такие площадки как Leo Vegas, Mr. Green и Kindred Group. Но теперь она может функционировать здесь автономно. Получение лицензии стало возможно после того, как корпорация Authentic Gaming открыла новую студию на Мальте. Здесь ведется работа над созданием рулетки для режима лайв. Лицензионный договор был заключен на довольно продолжительный срок. За это время компания Authentic Gaming сможет обосноваться в самостоятельном формате, и, возможно, занять место лидера в данной нише азартного рынка Великобритании. Стоит отметить, что гемблеры все чаще отдают свое предпочтение лайв-казино. Все сводится к нехватке реалистичности при игре на обычных автоматах. А поскольку лайв формат предполагает ту самую реалистичность, он просто идеально вписывается в досуг многих игроков.





Что такое лайв режим и почему она стал настолько популярным?

Лайв режим предполагает контакт игрока в сети с настоящим дилером или оппонентами в момент развлекательного процесса. Игра в рулетку например может транслироваться на каналах по всему миру. Сотни пользователей получают возможность наблюдать за игрой других гемблеров. В то же время пользователи и сами могут стать участниками этого игрового процесса. Многие онлайн казино формируют на своем сайте отдельный лайв-раздел, где собран определенный ассортимент развлечений, доступных в подобном формате. Самыми популярными играми среди почитателей лайв-раздела скитаются рулетки. Они могут быть представлены в классическом или скоростном формате. Собственно, над разработкой такого контента и работает новая студия компании Authentic Gaming.



