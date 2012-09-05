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Ауди ТТ
28 Июля 2017
Теги: авто

Автомобиль Ауди ТТ – отдельная ветка моделей автомобилей компании Ауди. Можно сказать, что это был некий эксперимент производителя. Сам дизайн автомобиля футуристический, что не может не радовать глаз. В 90-х годах это был настоящий прорыв в области дизайна машин.

Разрабатывать Ауди ТТ начали еще в середине 90-х годов, после долгих расчетов, создания дизайна и прочего данная модель была представлена на всеобщее обозрение. Массово производить автомобили Ауди ТТ начали только в 1998 году. Такая задержка была связана с внедрением новой технологии, а именно бесшовной сварки. Заключительная сборка машина была произведена в Венгрии, именно там построили завод, который изготовлял около 40 тысяч машин данной модели в год.

После запуска производства Ауди ТТ буквально, через какое-то время данные автомобили были сняты с конвейера. Машины были оснащены сугубо механической коробкой передач, в целом - это было не удивительно, так как данная модель являлась более спортивной в отличии от других автомобилей. Они производились с передним и задним приводом. Это был турбированный агрегат 1,8 литровым объемом и с мощностью около 200 лошадиных сил. Все это не особо устраивало производителей Ауди ТТ, так как они хотели модернизировать свой проект и увеличить мощность мотора до 300 лошадиных сил.

Поколения Ауди ТТ 2005 года получили определенные изменения в дизайне и комплектации. Разработчики уменьшили вес автомобиля, а также добавили в него автоматическую трансмиссию.

Несмотря на замечательный дизайн, Ауди ТТ получилось не особо модернизированным с точки зрения технической части. Первое поколение было снято производителям из-за того, что водитель имел риск потерять управление автомобилем на больших скоростях, но вскоре проблема была устранена.

Как бы там не было, данная модель получила звание лучшего автомобиля в Америке 2000 года. А в 2001 году эта же машина вошла в топ 10 в Северной Америке. Что касается названия, то оно пошло от гонок, которые проходят в Великобритании под названием Tourist Trophy.

Ауди ТТ является спортивным автомобилем, который отлично подойдет состоятельному молодому человеку до 30 лет, любящему скорость и драйв. Обратите внимание, что данная машина стоит достаточно круглую сумму денег.

Если же вы все таки решили приобрести Ауди ТТ, то обязательно выбирайте официального дилера. Покупка автомобиля Ауди в салонах Казахстана http://audi.kz/ имеет массу преимуществ, а именно:

  • Высокое качество автомобиля. Перевозками занимается непосредственно официальный дилер, поэтому можно быть уверенным в целостности автомобиля и запчастей.
  • Гарантия. Абсолютно на все автомобили бренда Ауди распространяется гарантия (около 5 лет). В течении этого времени никакие поломки вам не страшны.
  • Постоянный доступ к оригинальным запчастям, которые вы можете заказать в официальном салоне в любое время.
  • Покупка автомобиля полностью легальна, а все документы будут оформлены грамотно и четко. Это очень важно, так никому не нужны проблемы с законом.


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тут были комменты. RIP!






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