Столичный Ауди-центр Бережковский имеет статус официального дилера немецкого автомобильного гиганта. Он является частью ГК Восток Моторс, который появился на отечественном автомобильном рынке в 2005 г. В центре представлен полный модельный ряд этой немецкой марки. Поэтому если вы желаете купить Audi в Москве, лучше всего обратиться именно в данный центр. Широчайший выбор модификаций Ауди позволит вам подобрать именно тот автомобиль, который подходит под ваши предпочтения или же вкусы. А опытный и приветливый персонал Ауди-центра поможет вам сделать правильный выбор.



Особым спросом сегодня пользуется пятидверный хэтчбек немецкого автоконцерна. Обратившись в Ауди-центр, вы сможете купить Audi A3 Sportback в Москве по наиболее выгодной стоимости. Он считается наиболее популярным и практичным типом кузова в европейских странах. Дизайн хэтчбека отличается спортивным и подтянутым стилем, который смотрится просто безупречно. Колесная база модели выделяется большими размерами, благодаря которым разработчикам удалось существенно увеличить объемы салона. Такой просторный салон придает модели динамичность. Доступен хэтчбек в разных дизайн-пакетах.



Всегда лучше купить Audi в Москве у официального дилера. Этим вы защитите себя и обеспечите регулярным сервисным или же гарантийным обслуживанием. Отправляясь на авторынок, вы можете приобрести полностью амортизированное авто, слегка подкрашенное снаружи. Такой Ауди всегда может создать неприятные ситуации на автомагистралях. Кроме этого вам придется постоянно бегать по мастерам, меняя то одну, то другую деталь. Этим и объясняются преимущества официального дилера. В Ауди-центре вся автомобильная продукция поставляется непосредственно заводом-производителем. Кроме этого каждое авто проходит тщательное тестирование и многочисленные проверки.



Ауди-центр предоставляет клиентуре и сервисные услуги. Здесь выполняется полное сервисное обслуживание моделей Ауди. Высококвалифицированные специалисты центра способны справиться с проблематикой любой сложности. Поэтому нерешенных задач здесь не остается. В процессе ремонта или же обслуживания автотехники используются только оригинальные комплектующие и детали. А диагностические работы выполняются на высокотехнологичном инновационном оборудовании. В Ауди-центре Бережковский вам помогут грамотно подобрать подходящую модификацию авто и приобрести его по наиболее выгодной для вас программе. Каждый потенциальный клиент официального дилера может рассчитывать на профессиональное сервисное обслуживание.

