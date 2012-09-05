Более пятнадцати лет Ауди-сервис Сургут занимается реализацией, ремонтом и техобслуживанием легковых моделей Ауди и иных иномарок. Благодаря накопленному опыту в автобизнесе и четко определенной задачи, руководство сумело успешно завершить переговоры с немецким автоконцерном Ауди и получила статус его официального дилера в Сургуте, Ямало-Ненецком и Ханты-мансийском автономных округах. Это единственный дилер немецкого Ауди в перечисленных округах. В автосалоне Сургут представлен весь модельный ряд данной марки, в том числе как старые, также и новые модификации авто.



Любой желающий сможет приобрести в сургутском автосалоне Audi A4, который стал настоящим народным автомобилем. Великолепные технические спецификации данной модели выше всех похвал. Этим и объясняется растущий спрос на Ауди А4, который желающие смогут приобрести в сургутском автосалоне по наиболее выгодной для себя стоимости. В специальные предложения автосалона позволят приобрести приглянувшуюся модель еще дешевле. Автосалон уже годами практикует реализацию автомобилей в рассрочку. Кроме этого здесь регулярно проводятся сезонные акции.



Купить Audi A3 Sedan в сургутском автосалоне также можно по оптимальной стоимости. Только здесь вы сможете воспользоваться индивидуальными решениями и подходами, которые используются командой Ауди-сервис. Спецпредложения и выгодные акции позволяют потенциальным покупателям сэкономит серьезные суммы, получая при этом авто любой модификации немецкого автоконцерна. Чтобы ознакомиться с модельным рядом, представленным на реализацию в автосалоне, достаточно воспользоваться официальным веб-ресурсом компании.



Официальный дилер Audi стремительно развивается и совершенствует обслуживание. Более десяти лет тому назад компания открыла новый сервис-центр. При строительстве центра была использована архитектурная концепция Ауди и учтены мировые стандарты. Каждый из сотрудников регулярно повышает квалификацию и обучается в Академии Ауди. Поэтому персонал здесь высококвалифицированный, способный справиться с проблематикой разной сложности. Компания постоянно заботиться о своей клиентуре, предоставляя новые возможности по приобретению легендарных модификаций авто марки Ауди в сочетании с безупречным сервисным обслуживанием. Поэтому обращаясь в Ауди-сервис Сургут вы можете рассчитывать на максимальное внимание и содействие в деле выбора или же приобретения подходящей модификации Ауди.

