Более пятнадцати лет Ауди-сервис Сургут занимается реализацией, ремонтом
и техобслуживанием легковых моделей Ауди и иных иномарок. Благодаря
накопленному опыту в автобизнесе и четко определенной задачи,
руководство сумело успешно завершить переговоры с немецким автоконцерном
Ауди и получила статус его официального дилера в Сургуте,
Ямало-Ненецком и Ханты-мансийском автономных округах. Это единственный
дилер немецкого Ауди в перечисленных округах. В автосалоне Сургут
представлен весь модельный ряд данной марки, в том числе как старые,
также и новые модификации авто.
Любой желающий сможет приобрести в сургутском автосалоне Audi A4,
который стал настоящим народным автомобилем. Великолепные технические
спецификации данной модели выше всех похвал. Этим и объясняется растущий
спрос на Ауди А4, который желающие смогут приобрести в сургутском
автосалоне по наиболее выгодной для себя стоимости. В специальные
предложения автосалона позволят приобрести приглянувшуюся модель еще
дешевле. Автосалон уже годами практикует реализацию автомобилей в
рассрочку. Кроме этого здесь регулярно проводятся сезонные акции.
Купить Audi A3 Sedan в сургутском автосалоне также можно по
оптимальной стоимости. Только здесь вы сможете воспользоваться
индивидуальными решениями и подходами, которые используются командой
Ауди-сервис. Спецпредложения и выгодные акции позволяют потенциальным
покупателям сэкономит серьезные суммы, получая при этом авто любой
модификации немецкого автоконцерна. Чтобы ознакомиться с модельным
рядом, представленным на реализацию в автосалоне, достаточно
воспользоваться официальным веб-ресурсом компании.
Официальный дилер Audi стремительно развивается и совершенствует
обслуживание. Более десяти лет тому назад компания открыла новый
сервис-центр. При строительстве центра была использована архитектурная
концепция Ауди и учтены мировые стандарты. Каждый из сотрудников
регулярно повышает квалификацию и обучается в Академии Ауди. Поэтому
персонал здесь высококвалифицированный, способный справиться с
проблематикой разной сложности. Компания постоянно заботиться о своей
клиентуре, предоставляя новые возможности по приобретению легендарных
модификаций авто марки Ауди в сочетании с безупречным сервисным
обслуживанием. Поэтому обращаясь в Ауди-сервис Сургут вы можете
рассчитывать на максимальное внимание и содействие в деле выбора или же
приобретения подходящей модификации Ауди.