Обзор Ауди 80 Б4: история, слабые места подержанных экземпляров

Среди покупателей на вторичном автомобильном рынке Audi 80 B4 до сих пор называют некоторый интерес. По-прежнему эта модель часто появляется на различных досках объявлений как печатных, так и электронных СМИ. Люди по-прежнему готовы покупать этот памятник немецкому автопрому, поскольку автомобиль неприхотливый в обслуживании и стоит недорого. В этой заметке мы кратко расскажем об истории модели Ауди 80 Б4, а полную версию статьи Вы можете прочитать по ссылке https://oaudi.ru/ustarevshie/audi-80-b4.html.





История Ауди 80 Б4

Автомобиль Audi 80 B4 находился на конвейере с 1991 по 1996 год. Вкратце его можно охарактеризовать, как среднеразмерный автомобиль повышенной комфортности. В этом сегменте рынка Audi стали напрямую конкурировать с моделями Mercedes и BMW. Модель Ауди 80 Б4 оказалась довольно успешной и стала пользоваться повышенным спросом у покупателей. С выходом этой модели в Европе прекратились продажи Audi 90 и все седаны получили индекс 80. А на рынке США эти модели наоборот вышли под названием 90. Там они имели более богатую в базовую комплектацию. В неё по умолчанию входили такие опции, которые в Европе предлагались за отдельную плату.





Слабые места подержанных Audi 80 B4





Двигатель

Под капотом модели Audi 80 B4 было немало различных двигателей. Базовой силовой установкой стал мотор объемом 1,6 литра, отдача которого лежала в интервале от 76 до 102 лошадиных сил. Этот мотор также использоваться на автомобилях Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Очень популярными были бензиновые моторы 2.0 и 2.0е, мощность которых была от 90 до 140 л. с. Кроме того покупателям предлагались 5-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,3 л и мощностью 133 «лошадки». И самым мощным являлся 6-цилиндровый V6 объемом 2,6 л и 2,8 л.

Младшие бензиновые двигатели Ауди 80 Б4 имели потребление топлива примерно 9─10 л на 100 км пробега в смешанном цикле. Они были довольно надежные и не доставляли хлопот своим владельцам. Наиболее успешным оказался мотор 2.0е мощностью 115 лошадиных сил, который в дальнейшем перешёл на модель A4 B5. На эти двигатели часто устанавливалось газовое оборудование, которое успешно на нём работало. Но на этом двигателе наблюдались проблемы с зажиганием и впускной системой. Выхлопная система у этого автомобиля была подвержена сильной коррозии, а также наблюдалась течь масла из-под крышки клапанов и сальников. Но все эти проблемы устранялись довольно легко и не обходились дорого.





Ходовая часть

Автомобиль Ауди 80 Б4 имел предельно простую конструкцию подвески. Спереди это был стандартный mcpherson, а сзади устанавливалась торсионная балка. Управляемость автомобиля и ходовые качества были на отличном уровне. Некоторые модификации автомобиля предлагались с системой полного привода Quattro. Полный привод имел дифференциал и систему распределение тяги между передней и задней осями. Quattro положительно отразился на управляемости автомобиля и устойчивости на дороге. Многие владельцы в своих отзывах называют Audi 80 B4 с системой Quattro поездом, следующим по железнодорожной колее.

Ходовая часть автомобиля Ауди 80 Б4 довольно живучая, что хорошо подходит для отечественных дорог. К тому же, ремонт стоит недорого. В пределах 2-3 т. р. можно приобрести рычаги, втулки, шаровые опоры. Подвеска сзади можно сказать, что вечная. Тормозная система модели Audi 80 B4 имеет простую конструкцию и работает эффективно. Практически никаких проблем с ней не наблюдается, включая модели с ABS.



