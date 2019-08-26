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Астральное будущее
11 Декабря 2019
Теги: авто

25 марта подписан договор между компанией «Adam Opel AG». Украинской автомобильной корпорацией и ЗАО «ЗАЗ» об импорте, окончательной сборке, дистрибьюции и обслуживании ряда автомобилей Opel на территории Украины.

Согласно договору, ЗАЗ начинает крупноузловую сборку моделей Vectra. Aslra и Corsa (через 30-40 дней они уже появятся в продаже), а вскоре начнется и мелкоузловая сборка модели Astra, которая в ближайшей перспективе должна стать лидером по объемам продаж на нашем рынке. В 2003 году в Запорожье планируется собрать до 4- 4.5 тыс. автомобилей Opel и подготовить мощности для мелкоузловой сборки 16 тыс Astra в год, позже производство можно будет увеличить даже до 20- 25 тыс.

Объемы сборки будут диктоваться спросом, а для организации рынка компании «УкрАвгоЗАЗ-Сервис» предоставлен статус эксклюзивного дистрибьютора «Adam Opel AG», а дилеры компании «Opel», работающие в Украине в настоящее время, объединяются в дилерскую сеть. По мнению руководства «УкрАвто», объединение сети плюс снижение стоимости Opel Astra на 8—10% в кратчайшие сроки позволит удвоить продажи марки на нашем рынке. Также в настоящее время растут продажи готовых дипломных работ. Каждый студент хочет иметь больше свободного времени, а https://writer-works.net/perevod-studencheskih-rabot/ поможет в этом. Здесь можно заказать перевод дипломных работ на любой иностранный язык и он будет готов в кратчайший срок.

От насекомого — к звездам

Генеральный импортер Volkswagen в Украине, компания «Интеркар Украина Лтд.», представила в Киеве первый люксовый внедорожник от некогда «народной марки — VW Touareg. Роскошные представители высшего дивизиона «офф- роуд» уже заняли свои места в салонах официальных дилеров концерна «Volkswagen» — компаний «Автоцентр Атлант-М», «Автосоюз», и «Джерман Моторз».

Сейчас покупателям предлагается несколько возможных комплектаций машины: с мотором V6 объемом 3.2 л, V8 (4,2 л) и дизелем VI0 (5 л). Вес двигатели работают в паре с шестиступенчатым «автоматом» Tip- tronic.

Touareg — не просто вызов существующим грандам, это продолжение совместного сотрудничества с наследниками дела Фердинанда Порше. Чего стоит вспомнить их первый совместный труд - VW Beetle...

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