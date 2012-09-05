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АСПЭК-Лидер
19 Июня 2019
Теги: авто

Поклонникам марки ŠKODA компания АСПЭК-Лидер предоставляет великолепный выбор модельного ряда этого автомобильного концерна. Благодаря официальным дилерским отношениям с производителем, эти авто представлены по наиболее доступной стоимости для ижевских автолюбителей. Кроме этого компания занимается и профессиональным сервисным обслуживанием всего модельного ряда данной марки. Дилерский центр АСПЭК-Лидер предлагает поклонникам этого известнейшего автомобильного бренда новые модификации ŠKODA , каждая из которых отличается яркой индивидуальностью и неповторимым дизайнерским исполнением.

АСПЭК-Лидер - это официальный дилер шкода, предлагающий потенциальной клиентуре ряд преимуществ. Здесь любой посетитель может рассчитывать на индивидуальный подход. А профессиональная команда дилера ŠKODA предоставляет владельцам моделей данной марки высококачественный ремонт и сервисное обслуживание. Любую модель желающие смогут приобрести здесь по наиболее выгодному лизингу или же кредиту. Кроме этого персонал центра быстро оформит необходимую документацию по страховке ŠKODA Insurance. А персоны, возможности которых ограничены, смогут здесь воспользоваться уникальной программой, предусматривающей предоставление авто с специально приспособленным для них ручным управлением.

Если автолюбитель желает приобрести в АСПЭК-Лидер новую модель, например, skoda rapid hockey edition, однако у него недостаточно средств для этого, можно легко воспользоваться выгодным кредитным пакетом дилера. Благодаря партнерскому сотрудничеству с отечественными банковскими организациями, АСПЭК-Лидер предоставляет клиентуре наиболее выгодные кредитные программы, которые помогут безболезненно и без ущерба личному бюджету приобрести приглянувшуюся модификацию Шкода. Оформление кредита выполняется в дилерском центре и занимает минимум времени.

Особым спросом сегодня пользуется новая шкода кодиак, которая привлекает внимание своим эффектным дизайнерским исполнением, великолепной функциональностью, просторным салоном, а также набором наиболее передовых электронных ассистентов. Необходимо отметить и инновационные сетевые возможности данного авто. Поэтому передвигаясь на Кодиак, вы сможете насладиться невероятным комфортом, а также всеми необходимыми атрибутами цивилизации. Для такого внедорожника непреодолимых препятствий не существует.

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