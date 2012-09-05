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АСПЭК-Лидер - это официальный дилер шкода, предлагающий потенциальной клиентуре ряд преимуществ. Здесь любой посетитель может рассчитывать на индивидуальный подход. А профессиональная команда дилера ŠKODA предоставляет владельцам моделей данной марки высококачественный ремонт и сервисное обслуживание. Любую модель желающие смогут приобрести здесь по наиболее выгодному лизингу или же кредиту. Кроме этого персонал центра быстро оформит необходимую документацию по страховке ŠKODA Insurance. А персоны, возможности которых ограничены, смогут здесь воспользоваться уникальной программой, предусматривающей предоставление авто с специально приспособленным для них ручным управлением.



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