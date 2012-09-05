Поклонникам марки ŠKODA компания АСПЭК-Лидер предоставляет
великолепный выбор модельного ряда этого автомобильного концерна.
Благодаря официальным дилерским отношениям с производителем, эти авто
представлены по наиболее доступной стоимости для ижевских автолюбителей.
Кроме этого компания занимается и профессиональным сервисным
обслуживанием всего модельного ряда данной марки. Дилерский центр
АСПЭК-Лидер предлагает поклонникам этого известнейшего автомобильного
бренда новые модификации ŠKODA , каждая из которых отличается
яркой индивидуальностью и неповторимым дизайнерским исполнением.
АСПЭК-Лидер - это официальный дилер шкода, предлагающий
потенциальной клиентуре ряд преимуществ. Здесь любой посетитель может
рассчитывать на индивидуальный подход. А профессиональная команда дилера
ŠKODA предоставляет владельцам моделей данной марки
высококачественный ремонт и сервисное обслуживание. Любую модель
желающие смогут приобрести здесь по наиболее выгодному лизингу или же
кредиту. Кроме этого персонал центра быстро оформит необходимую
документацию по страховке ŠKODA Insurance. А персоны,
возможности которых ограничены, смогут здесь воспользоваться уникальной
программой, предусматривающей предоставление авто с специально
приспособленным для них ручным управлением.
Если автолюбитель желает приобрести в АСПЭК-Лидер новую модель,
например, skoda rapid hockey edition, однако у него недостаточно
средств для этого, можно легко воспользоваться выгодным кредитным
пакетом дилера. Благодаря партнерскому сотрудничеству с отечественными
банковскими организациями, АСПЭК-Лидер предоставляет клиентуре наиболее
выгодные кредитные программы, которые помогут безболезненно и без ущерба
личному бюджету приобрести приглянувшуюся модификацию Шкода. Оформление
кредита выполняется в дилерском центре и занимает минимум времени.
Особым спросом сегодня пользуется новая шкода кодиак, которая
привлекает внимание своим эффектным дизайнерским исполнением,
великолепной функциональностью, просторным салоном, а также набором
наиболее передовых электронных ассистентов. Необходимо отметить и
инновационные сетевые возможности данного авто. Поэтому передвигаясь на
Кодиак, вы сможете насладиться невероятным комфортом, а также всеми
необходимыми атрибутами цивилизации. Для такого внедорожника
непреодолимых препятствий не существует.