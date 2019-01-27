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АСПЭК-Авто
18 Сентября 2019
Теги: авто

Официальный дилер восьми известнейших мировых автомобильных брендов холдинг АСПЭК-Авто является одним из ведущих продавцов автотранспорта в Удмуртии. Ежегодный показатель продаж холдинга превышает 4000 авто, что составляет более 22 процентов объема всех новых авто, реализуемых на территории республики. Кроме этого компания активно развивает сопутствующие услуги, предлагая потенциальной клиентуре наиболее выгодные условия сотрудничества. Среди официальных партнеров удмуртского холдинга необходимо выделить Шкоду, Ниссан, Датсун, Джели, Форд, Лексус и Тойота.

Купить Skoda у дилера желающие смогут с официальной гарантией производителя. Здесь представлены различные модификации данной марки, выбрать которые можно через веб-сайт холдинга. Доступны они в разной комплектации. Более чем двадцатилетний опыт работы на удмуртском автомобильном рынке помог компании добиться непревзойденных результатов в обслуживании клиентуры. Любое потенциальный покупатель может рассчитывать здесь на комфорт и взаимопонимание со стороны персонала. Основной миссией компании является служение людям и обеспечение выполнения всех их требований или же запросов. Поэтому клиентура здесь всегда получает то, в чем нуждается.

Наиболее востребованной маркой среди отечественных покупателей уже давно считается Лексус. Купить Lexus у дилера в Ижевске автолюбители смогут по наиболее выгодным для них условиям. Дилер имеет доступные кредитные программы, помогающие будущим владельцам приобрести подходящую модификацию авто без существенного удара по их личному финансовому благосостоянию. Кроме этого компания активно развивает сопутствующие услуги, регулярно повышая компетенции собственного персонала. Развитие портфеля брендов происходит с учетом запросов начинающих или же постоянных автовладельцев.

АСПЭК-Авто всегда делится накопленным опытом и знаниями, создавая для клиентуры возможность приобретения желанных и наиболее удачных модификаций авто, исходя из ее целей. Стоимость любой модели здесь вполне адекватная. Основой работы высококвалифицированных специалистов дилера является полное понятие и учет запросов клиента. Поэтому каждый автолюбитель чувствует здесь радость начиная с процесса покупки, заканчивая владением выбранного авто. Особое отношение к команды холдинга сложилось к новациям. Здесь всегда выбирают наиболее продвинутые технологии, приносящие максимальную пользу покупателям.

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