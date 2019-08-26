В 1976 году концерн Kia приобрел сравнительно небольшую фирму Asia Motors, которая с момента своего основания в 1965 году и до настоящего времени занимается производством грузовых автомобилей, автобусов и компактных вседорожников. В первую очередь фирма выполняет заказы военного ведомства. Для гражданского сектора Asia Motors уже несколько лет производит автомобиль Rocs- ta. Машина имеет отключаемый или постоянный привод на передние колеса, мягкий или жесткий верх. За основу автомобиля был взят легендарный американский вседорожник Jeep-GJ5. Модель Rocsta стоит около 25 тыс. немецких марок и относится к категории сравнительно дешевых легковых машин. В программе фирмы появился и более современно оформленный полноприводный автомобиль Retona.

Британский производитель роскошных спортивных автомобилей Aston Martin, принадлежащий сегодня концерну Ford Motor, имеет рекордный объем продаж своей продукции. Если ранее фирма сбывала в год примерно 200 автомобилей, то в 1995 году клиентам было поставлено уже 700 машин. Наиболее популярной моделью является купе “DB7” с несущим кузовом, внешними панелями из композитных материалов, четырьмя посадочными местами (по схеме 2+2). На автомобиль устанавливается рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 335 л. с. с турбокомпрессором Eaton. В 1996 году в продажу поступил новый вариант модели “DB7" - кабриолет DB7 Volante.

Средства, вырученные от успешной продажи 'DB7r,: позволяют фирме Aston Martin совершенствовать модели-ветераны с кузовами из алюминия. V-образными “восьмерками'. Так на Женевском автосалоне 1996 года фирма представила переработанный вариант Coupe. Автомобиль со значительно обновленным внешним видом оснастили 5,3-литровым V-образным 8- цилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр, измененными головкой блока цилиндров, распредвалами и поршнями. Благодаря проведенным операциям мощность мотора была повышена до 350 л. с. Последним в гамме “восьмерок" (для моделей Volante и Vantage. а также Coupe) стал двигатель повышенной мощности (557 л. с.) с двумя турбокомпрессорами.