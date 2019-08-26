Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Asia Motors Южная Корея




Asia Motors Южная Корея
8 Октября 2019
Теги: авто

В 1976 году концерн Kia приобрел сравнительно небольшую фирму Asia Motors, которая с момента своего основания в 1965 году и до настоящего времени занимается производством грузовых автомобилей, автобусов и компактных вседорожников. В первую очередь фирма выполняет заказы военного ведомства. Для гражданского сектора Asia Motors уже несколько лет производит автомобиль Rocs- ta. Машина имеет отключаемый или постоянный привод на передние колеса, мягкий или жесткий верх. За основу автомобиля был взят легендарный американский вседорожник Jeep-GJ5. Модель Rocsta стоит около 25 тыс. немецких марок и относится к категории сравнительно дешевых легковых машин. В программе фирмы появился и более современно оформленный полноприводный автомобиль Retona.

Британский производитель роскошных спортивных автомобилей Aston Martin, принадлежащий сегодня концерну Ford Motor, имеет рекордный объем продаж своей продукции. Если ранее фирма сбывала в год примерно 200 автомобилей, то в 1995 году клиентам было поставлено уже 700 машин. Наиболее популярной моделью является купе “DB7” с несущим кузовом, внешними панелями из композитных материалов, четырьмя посадочными местами (по схеме 2+2). На автомобиль устанавливается рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 335 л. с. с турбокомпрессором Eaton. В 1996 году в продажу поступил новый вариант модели “DB7" - кабриолет DB7 Volante.

Средства, вырученные от успешной продажи 'DB7r,: позволяют фирме Aston Martin совершенствовать модели-ветераны с кузовами из алюминия. V-образными “восьмерками'. Так на Женевском автосалоне 1996 года фирма представила переработанный вариант Coupe. Автомобиль со значительно обновленным внешним видом оснастили 5,3-литровым V-образным 8- цилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр, измененными головкой блока цилиндров, распредвалами и поршнями. Благодаря проведенным операциям мощность мотора была повышена до 350 л. с. Последним в гамме “восьмерок" (для моделей Volante и Vantage. а также Coupe) стал двигатель повышенной мощности (557 л. с.) с двумя турбокомпрессорами.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Peugeot Индия - . (+39)
Модели от Oldsmobile - . (+46)
Nissan ЮАР - . (+46)
Автомобильные чехлы Автопилот... - . (+61)
Reliant Великобритания... - . (+75)
Картридж турбины: замена и рем... - . (+85)
ГАЗ-3102 - . (+120)
Steinmetz Германия - тюнинг Op... - . (+107)
Интернет-магазин Инфошина... - . (+140)
Strosek Auto Design Германия... - . (+91)
Как выбрать лучший Интернет-ма... - . (+310)
Pontus Racing Германия - . (+116)
Lynx Великобритания... - . (+120)
Отличия 4-х ступенчатой КПП от... - . (+118)
Lorinser Германия - . (+106)
Популярное на форуме
Иркутск (путеводитель)... - Вчера
Путеводитель по Улан-Батору и ... - Позавчера
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - Позавчера
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 3 дня назад
Самуи (Путеводитель)... - 4 дня назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 6 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 9 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 12:19, 19 Сентября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 20:44, 1 Сентября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке