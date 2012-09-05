Одной из основных систем автомобильной техники считается гидроусилитель
руля, профессиональное обслуживание которого автовладельцы могут
заказать в нашем сервис-центре. Наши высококвалифицированные мастера
выполняют диагностику и дальнейший ремонт насосов ГУР разных
модификаций или же марок авто. У нас обслуживаются модели Ягуар,
Лэнд-Ровер, Порше, Мерседес или же BMW. Кроме этого мы занимаемся
восстановлением и иных марок авто. В основной пакет сервиса входит
диагностика и последующее базовое обслуживание авто, предусматривающее
очистку деталей, выявление поломок, установление состояния узла.
Нередко ремонт рулевых реек не требуется. Достаточно качественное
удаление грязи, промывки системы и замены жидкости, чтобы узел
полноценно заработал. Что же касается ремонта, он предусматривает
дефектовку, восстановление и установку новых запчастей. В случае
необходимости наши мастера выполняют замену насоса ГУР. Подобная мера
требуется если отмечается критический износ или же повреждение отдельных
деталей. Восстановление в подобных случаях обойдется автовладельцу
гораздо дороже приобретения нового гидроусилителя.
Также наша профессиональная команда выполняет ремонт турбин. О ремонте
гидроусилителя следует задуматься в случае возникновения проблем с
управлением. Дефект насоса ГУР вызывают подклинивание руля, снижая при
этом маневренность. Вращение становится тугим, а водитель ощущает разные
вибрации и удары подвески. Нередко при неисправности насоса ГУР,
появляются посторонние звуки, в том числе гудение, которое объясняется
снижением эффективности работы гидроусилителя. Подобное явление является
сигналом, предупреждающим о быстрой поломке всего узла.
В случае повреждения насоса ГУР также увеличивается расход жидкости.
Обнаружить утечку можно визуально, обратив внимание на рулевую стойку и
пространство, находящееся под ним. В любом из перечисленных случаев
следует задуматься о срочном ремонте или же полной замене узла. Для
этого необходимо проведение детальной диагностики. Подобная работа
предусматривает проверку состояния герметичности системы, соединений или
же шлангов. Также профессионалы уделяют внимание звуку и плавности
работы всего узла. В случае необходимости выполняется промывание
агрегата и заливка новой жидкости. Если потребуются ремонтные работы,
узел полностью снимается и проверяется специальным мобильным стендом,
подключенным прямо к насосу.