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Art Gallery Auto
6 Октября 2018
Теги: авто

Одной из основных систем автомобильной техники считается гидроусилитель руля, профессиональное обслуживание которого автовладельцы могут заказать в нашем сервис-центре. Наши высококвалифицированные мастера выполняют диагностику и дальнейший ремонт насосов ГУР разных модификаций или же марок авто. У нас обслуживаются модели Ягуар, Лэнд-Ровер, Порше, Мерседес или же BMW. Кроме этого мы занимаемся восстановлением и иных марок авто. В основной пакет сервиса входит диагностика и последующее базовое обслуживание авто, предусматривающее очистку деталей, выявление поломок, установление состояния узла.

Нередко ремонт рулевых реек не требуется. Достаточно качественное удаление грязи, промывки системы и замены жидкости, чтобы узел полноценно заработал. Что же касается ремонта, он предусматривает дефектовку, восстановление и установку новых запчастей. В случае необходимости наши мастера выполняют замену насоса ГУР. Подобная мера требуется если отмечается критический износ или же повреждение отдельных деталей. Восстановление в подобных случаях обойдется автовладельцу гораздо дороже приобретения нового гидроусилителя.

Также наша профессиональная команда выполняет ремонт турбин. О ремонте гидроусилителя следует задуматься в случае возникновения проблем с управлением. Дефект насоса ГУР вызывают подклинивание руля, снижая при этом маневренность. Вращение становится тугим, а водитель ощущает разные вибрации и удары подвески. Нередко при неисправности насоса ГУР, появляются посторонние звуки, в том числе гудение, которое объясняется снижением эффективности работы гидроусилителя. Подобное явление является сигналом, предупреждающим о быстрой поломке всего узла.

В случае повреждения насоса ГУР также увеличивается расход жидкости. Обнаружить утечку можно визуально, обратив внимание на рулевую стойку и пространство, находящееся под ним. В любом из перечисленных случаев следует задуматься о срочном ремонте или же полной замене узла. Для этого необходимо проведение детальной диагностики. Подобная работа предусматривает проверку состояния герметичности системы, соединений или же шлангов. Также профессионалы уделяют внимание звуку и плавности работы всего узла. В случае необходимости выполняется промывание агрегата и заливка новой жидкости. Если потребуются ремонтные работы, узел полностью снимается и проверяется специальным мобильным стендом, подключенным прямо к насосу.

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тут были комменты. RIP!






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