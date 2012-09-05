УАЗ является единственным российским автомобильным предприятием, которое нашло себе иностранного партнера. Вполне возможно, что скоро в Ульяновске будут выпускаться полноприводные универсалы типа Mercedes-Benz G. В настоящее время изготовляется лишь модель полноприводного автомобиля УАЗ-31512. Она оснащается 2,45-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 90 л. с. или импортными дизелями итальянской фирмы VM (100 л. с.) или Peugeot (76 л. с.).

Теперь бывший армейский джип с 7-местным цельнометаллическим кузовом в улучшенной комплектации предлагается всем желающим. В ближайшем будущем ожидается появление новой модели “3160” со 100-сильным бензиновым двигателем и впрыском топлива.

Vauxhall Великобритания

Конструкции моделей Vauxhall- Corsa, Tigra, Astra, Vectra, Calibra, Omega, Frontera и Monterey соответствуют моделям фирмы Opel. Дело в том, что основанная в 1903 году и с 1925 года принадлежащая американскому концерну General Motors компания Vauxhall полностью отказалась от производства автомобилей собственной разработки. Вместо этого на своих заводах в Лутоне (графство Бедфордшир) и Элсмер-Порте (графство Чешир) она изготовляет модели германской дочерней фирмы GM Opel. Внешне их можно узнать по правому рулевому колесу, своеобразной решетке радиатора и некоторым дополнительным надписям, обозначающим варианты комплектаций. Например, Merit в сериях Astra и Corsa или Elite и Select в серии Omega. Далее в программе есть варианты легковых развозных фургонов грузоподъемностью около 500 кг на базе аналогичных моделей Opel — Vauxhall-Combo и пикап Brava.