МакРей начинал гонку осторожно и только к вечеру раскатался. Выиграв несколько скоростных участков, он сократил отставание от лидера до 8-ми секунд!Третьим после первого дня стал Сайнс (Ford), проигравший Мякинену 13 секунд.

Во второй день Мякинену удалось оторваться и, несмотря на все старания МакРея не отстать, выиграть у англичанина на финише минуту. Сайнс, в свою очередь, проиграл минуту МакРею. В заключительный день соревнований Мякинену удалось сохранить преимущество, и он одержал свою вторую подряд победу в Аргентине.

МакРей был по-настоящему расстроен. Не столько вторым местом, сколько проигранной злополучной минутой. Возраст, опыт и влияние на него нового штурмана Никки Гриста изменили Колина. Многие считают, что МакРей уже совсем не тот, что был прежде. Изменился его подход к ралли в принципе. На сегодняшний день, по его же словам, для него важен финиш в гонке, а не выигрыш нескольких секунд на “допе”. Но эти самые “допы" он стал ездить быстрее прежнего!

Еще больше был расстроен Сайнс. Ему вообще не удалось финишировать из-за перегрева двигателя, и третье место досталось второму экипажу Subaru Кеннета Эрикссона. Не сумел добраться до финиша и Канккунен. Сначала он “улетел" с трассы, потерял много времени, а чуть позже его тоже подвел двигатель. Дидье Ориоль закончил гонку пятым с громадным отставанием от победителя.

Аргентинский этап не добавил очков в копилку Ford, и его проигрыш стал угрожающим.