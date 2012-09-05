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Аргентина: буйство эмоций и источник познания
25 Января 2017

Жизнелюбие аргентинцев, восхитительнейшие стейки, винные фестивали с карнавальным шествием и дюжина разновидностей темпераментных латиноамериканских танцев – общеизвестный набор «изюминок» этой колоритной страны. Хотя туры в Аргентину европейцы предпринимают не только ради экзотики. Аргентинские маршруты неожиданными фактами поражают не менее, чем перспектива оторваться «на все сто» и всласть порелаксировать.

Вот почему пляжно-курортными удовольствиями в виде солнечно-песочных ванн, виндсерфинга, шоу с акулами-дельфинами и акробатических прыжков ни один из турпроектов не ограничивается: они для гостей вторичны.
Вдали от цивилизации

Урбанистические козыри «растворяются» в очаровании дикой природы Патагонии, где равнины безлюдны, животные свободны, а поступки и быт не отягощены условностями. Тут ледники оползают с вершин к туристическим тропам, пенистые реки чередуются с зарослями джунглей, а пингвины доверчивы как дети. В деревнях мастерски готовят форель, позволяют повозиться с милыми ягнятами и испить домашнего мате через трубочку.

Конная прогулка по альпийским лугам, перемежающимся с буковыми лесами, позволит ощутить себя истинным гаучо, а ночевка в палатках по пути к горным кряжам, в компании наездников и егеря, повысит самооценку. Разнообразие и разбросанность заповедных зон не дает возможности познакомиться со всеми прелестями юга Америки – и мысль хоть ненадолго вернуться в эти края вновь посещает большинство приезжих.

Естественные чудеса и достопримечательности

Славу наиболее зрелищных природных объектов заслужили водопадный каньон Игуасу провинции Миссионес, парки-заповедники Ибера, Науэль-Уапи, Лос-Кардонес, пещера-музей Куэва-де-лас-Манос, изрисованная ее древними жителями, гора-семитысячник Аконкагуа, ледниковый парк Лос-Гласьярес. А еще мыс Горн с Огненной Землей да пролив Дрейка, за которым «белеет» Антарктида. Плюс «спорные» Фолклендские острова.

Но без рукотворных феноменов Буэнос-Айреса и Сальты, Сан-Агустина и Кордобы список «диковинок» полным не назовешь. Его дополняют останки мегалитических памятников и «кладбище» валунов в Исчигуаласто, наскальные рисунки аборигенов Талампайи, Патагонская железная дорога рекордной длины, столичная Плаза-де Майо и собор-колосс Катедрала Метрополитана. Из промышленных «знаменитостей» интересны золотосеребряные рудники.

 


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