Каждый предприниматель стремится оптимизировать расходы и увеличить свою прибыль. Если появилась необходимость в отдельном помещении для хранения товаров, то есть три доступных варианта: покупка склада, аренда и ответственное хранение. Приобретение своего помещения является дорогостоящим мероприятием, которое доступно далеко не каждому. Поэтому обычно выбор происходит между арендой и ответственным хранением. Необходимо рассмотреть особенности каждой услуги и также разобраться в нюансах и рисках.
В каких случаях подойдет аренда
Склады в Алматы постоянно сдаются в аренду. Для многих владельцев недвижимости это хороший способ получения пассивного дохода. Многие складские помещения обладают хорошим ремонтом и достаточным функционалом.
Аренда подойдет в следующих случаях:
- Компания торгует бюджетными товарами, требующими немалого количества вспомогательных операций. Небольшое складское помещение будет более выгодным и доступным вариантом. В дальнейшем можно будет перейти на ответственное хранение, если у предпринимателя будет такая необходимость.
- У предпринимателя имеется стабильная компания с постоянным товаропотоком. При отгрузке большого количества продукции стоимость ответственного хранения значительно возрастает. Поэтому разумнее будет воспользоваться услугами аренды.
- Бизнес еще нестабилен и есть вероятность серьезных изменений. При ответственном хранении каждая операция сопровождается дополнительной платой. В конечном итоге счета за услугу будут достаточно внушительными. Лучше воспользоваться арендой и самостоятельно решать свои задачи.
Некоторые предприниматели советуют на начальных этапах арендовать гаражные помещения. Они не обладают особыми условиями хранения, но обойдутся дешевле любых других вариантов.
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Кому подойдет ответственное хранение
Ответственное хранение является логистической услугой. Оказывающая компания принимает груз и берет на себя всю ответственность за его сохранность. Обработка, транспортировка, сопровождение всегда оплачиваются в индивидуальном порядке.
Ответственное хранение подходит в следующих случаях:
- Руководитель не имеет возможности или желания заниматься складскими вопросами. Такому бизнесмену проще делегировать задачу опытным специалистам и полностью оплатить их услуги.
- Наличие нестабильного бизнеса. Если общее количество товара постоянно меняется, то выбрать подходящий размер склада достаточно трудно. Лучше воспользоваться ответственным хранением, пока ситуация не стабилизируется.
- Начинающим компаниям больше подходит ответхранение. Это выгоднее, чем снимать склад для небольшого количества продукции. В дальнейшем можно расшириться и воспользоваться арендой.
- Продажа специфических товаров требующих особых условий.
- Груз не нуждается в постоянной транспортировке. Ответственное хранение предполагает оплату различных операций, если не было отгрузок, то и счетов не будет.
Разница между арендой и ответственным хранением очевидна. Выбор конкретного варианта полностью зависит от возможностей, потребностей и предпочтений заказчика. В некоторых случаях можно задействовать сразу два способа, часть продукции отправив на склад, а другую часть на ответхранение. Подобная стратегия подходит для бизнесменов, предлагающих разноплановые товары, нуждающиеся в разных условиях хранения.
Источник: https://getsklad.kz/arenda-skladskih-pomeshcheniy-v-almaty/