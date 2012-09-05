Каждый предприниматель стремится оптимизировать расходы и увеличить свою прибыль. Если появилась необходимость в отдельном помещении для хранения товаров, то есть три доступных варианта: покупка склада, аренда и ответственное хранение. Приобретение своего помещения является дорогостоящим мероприятием, которое доступно далеко не каждому. Поэтому обычно выбор происходит между арендой и ответственным хранением. Необходимо рассмотреть особенности каждой услуги и также разобраться в нюансах и рисках.

В каких случаях подойдет аренда

Склады в Алматы постоянно сдаются в аренду. Для многих владельцев недвижимости это хороший способ получения пассивного дохода. Многие складские помещения обладают хорошим ремонтом и достаточным функционалом.

Аренда подойдет в следующих случаях:

Компания торгует бюджетными товарами, требующими немалого количества вспомогательных операций. Небольшое складское помещение будет более выгодным и доступным вариантом. В дальнейшем можно будет перейти на ответственное хранение, если у предпринимателя будет такая необходимость. У предпринимателя имеется стабильная компания с постоянным товаропотоком. При отгрузке большого количества продукции стоимость ответственного хранения значительно возрастает. Поэтому разумнее будет воспользоваться услугами аренды. Бизнес еще нестабилен и есть вероятность серьезных изменений. При ответственном хранении каждая операция сопровождается дополнительной платой. В конечном итоге счета за услугу будут достаточно внушительными. Лучше воспользоваться арендой и самостоятельно решать свои задачи.

Некоторые предприниматели советуют на начальных этапах арендовать гаражные помещения. Они не обладают особыми условиями хранения, но обойдутся дешевле любых других вариантов.

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Кому подойдет ответственное хранение

Ответственное хранение является логистической услугой. Оказывающая компания принимает груз и берет на себя всю ответственность за его сохранность. Обработка, транспортировка, сопровождение всегда оплачиваются в индивидуальном порядке.

Ответственное хранение подходит в следующих случаях:

Руководитель не имеет возможности или желания заниматься складскими вопросами. Такому бизнесмену проще делегировать задачу опытным специалистам и полностью оплатить их услуги. Наличие нестабильного бизнеса. Если общее количество товара постоянно меняется, то выбрать подходящий размер склада достаточно трудно. Лучше воспользоваться ответственным хранением, пока ситуация не стабилизируется. Начинающим компаниям больше подходит ответхранение. Это выгоднее, чем снимать склад для небольшого количества продукции. В дальнейшем можно расшириться и воспользоваться арендой. Продажа специфических товаров требующих особых условий. Груз не нуждается в постоянной транспортировке. Ответственное хранение предполагает оплату различных операций, если не было отгрузок, то и счетов не будет.

Разница между арендой и ответственным хранением очевидна. Выбор конкретного варианта полностью зависит от возможностей, потребностей и предпочтений заказчика. В некоторых случаях можно задействовать сразу два способа, часть продукции отправив на склад, а другую часть на ответхранение. Подобная стратегия подходит для бизнесменов, предлагающих разноплановые товары, нуждающиеся в разных условиях хранения.

Источник: https://getsklad.kz/arenda-skladskih-pomeshcheniy-v-almaty/