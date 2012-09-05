Волжский – один из самых красивых городов в Волгоградской области, утопающий в зелени парков и скверов. Он расположен на живописных берегах рек Ахтубы и Волги.

Исторических достопримечательностей в Волжском вы не найдете - город достаточно молодой. Туристов влечёт сюда яркое теплое солнышко и возможность полюбоваться на пушистое зеленое убранство города. А вот в летние месяцы здесь есть возможность отлично отдохнуть. Комфортный мягкий климат, тёплый речной песочек и радующее глаз обилие зелени вдоль кромки воды, располагают к проведению приятного времени на природе.

На территории Волжского находится множество крупных предприятий, поэтому сюда часто приезжают в деловые командировки и на различные семинары и тренинги по обмену опытом.

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Уютные однокомнатные, двухкомнатные апартаменты и квартиры-студии, предлагаемые арендодателями напрямую, без посредников, обязательно привлекут ваше внимание. Демократичность цен, удобное месторасположение и возможность получения скидок при необходимости длительной аренды – отличные преимущества в пользу этого варианта проживания.





Почему аренда посуточной квартиры, а не гостиница

Преимуществ у аренды квартиры на сутки много, вот некоторые из них:

Приятные цены – возможность снять комфортную квартиру по цене гораздо ниже гостиничного номера. Если вы путешествуете не один, либо приехали в деловую командировку, есть возможность сократить расходы на жилье и потратить больше на себя любимого!

Экономия на питании – возможность питаться самостоятельно, сокращая расходы на завтраки, обеды и ужины в гостиничном ресторане, которые зачастую не оплачиваются организациями при командировках.

Экономия на обслуживании – возможность самому постирать и поутюжить свои вещи, не обращаясь в соответствующие сервисы и не тратя на это деньги.

Нет режиму – возможность уходить и приходить в любое удобное время, принимать гостей и пить ароматный кофе по утрам прямо в постели.





На что обратить внимание при выборе квартиры в аренду на сутки в Волжском

При выборе арендного жилья следует обратить внимание на следующие моменты:

Общий вид квартиры - обращайте внимание на наличие подтеков на потолке и стенах, а также проверьте не поддувает ли из окон.

Месторасположение – оцените удобство расположения дома, близость к остановке общественного транспорта, наличие парковки, общий вид двора и прилегающей территории.

Техническое состояние – обязательно проверьте технику и сантехнику на пригодность к работе, наличие горячей воды и хорошего напора.

Обстановка и оснащение – оцените состояние мебели, проверьте удобство матраса, наличие постельного белья и полотенец, достаточность посуды и столовых приборов, бытовой химии.

Это основные пункты, которые необходимо знать при аренде квартиры посуточно. Теперь вы полностью готовы и можете начинать подыскивать подходящий вариант. Приятного вам пребывания в Волжском!



