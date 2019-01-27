Чтобы перевезти тяжеловесные, крупногабаритные или же негабаритные грузы, необходимо использовать спецтехнику. Это низкорамные тралы на воздушной или же гидравлической подвеске. Выдерживает такой транспорт огромные нагрузки. Конструкция прицепа отличается своей особенностью. Тралы могут перевозить даже экскаваторы, катки и бульдозеры, выдерживая их огромный вес и не опрокидываясь. Безопасность для перевозимых объектов полностью обеспечена. Нагрузки равномерно распределяются на ось трала. Поэтому для перевозки вышеперечисленных грузов лучше использовать именно данную спецтехнику.



Покупают низкорамные тралы в основном узкопрофильные автотранспортные компании, которые специализируются конкретно на грузоперевозках. Такая техника является дорогостоящей. Кроме этого требуется особое сервисное обслуживание вместе с регулярным надлежащим контролем и периодическим ремонтом. А этом огромные затраты. Отказаться от них поможет аренда тралов. Данную услугу предлагает Трал-СПБ. Компания специализируется именно на перевозках нестандартных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов в любую точку страны. Кроме этого здесь можно арендовать низкорамный трал. Услуга предоставляется не только юр. организациям, но и частным предпринимателям или же компаниям.



Трал-СПБ имеет собственный автопарк, в котором собраны все автотранспортные средства. Все тягачи и прицепы являются практически новыми. Показатель пробега таких ТС минимален, а техническое состояние - исправное. За этим следят высококвалифицированные инженеры компании, регулярно осматривающие технику и устраняющие обнаруженные неполадки. Перед предоставлением низкорамных тралов они проходят дополнительный осмотр под руководством главного механика компании. Поэтому в Трал-СПБ всегда можно рассчитывать на компетентность персонала, высококачественный сервис и стопроцентную гарантию качества.



Услуга аренды трала предоставляется заказчикам вне зависимости от своего местонахождения. Получить такую спецтехнику можно как в Питере, также и в любой точке страны. Доставка тралами осуществляется поэтапно. Специалистам компании необходимо заранее предъявить информацию о перевозимом грузе. Они должны знать точные конструкционные и технические особенности, габариты, размеры или же вес груза. После этого подписывается арендная и договорная документация. Компания выступает гарантом прозрачности сделки. А ее ответственность подтверждена документально. Если заказчик пожелает, можно согласовать маршрут движения. Он тщательно прорабатывается специалистами логистики. Кроме этого компания предоставляет услугу оповещения ГИБДД.

