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Аренда спецтехники в Краснодаре
19 Июня 2019

В строительной или же иной спецтехнике сегодня нуждается любая строительная компания или же частный застройщик. ЮКК представляет собой компанию, которая занимается предоставлением услуг по аренде такой техники. Профессиональная команда компании состоит из опытных логистов, инженеров, менеджеров, специалистов и водителей. Здесь любой желающий сможет арендовать разнообразную строительную технику. Компания имеет собственный автопарк, объединяющий свыше сорока единиц техники. Кроме услуг аренды в ЮКК можно заказать и разнообразные строительные работы.

Аренда строительной техники Краснодар возможна через официальный веб-ресурс ЮКК. Богатый опыт работы помогает сотрудникам компании выполнять разные профильные задачи оперативно и качественно. В границах ЮФО желающие смогут арендовать спецтехнику, как в краткосрочной, также и на долгосрочной основе. Каждый профильный сотрудник компании обладает более чем семилетним опытом работы в этой сфере. В ЮКК можно арендовать только сертифицированную технику, зарегистрированную в Ростехнадзоре. А водительский штат компании имеет удостоверения и специальные допуски для выполнения специальных вид работ с использованием спецтехники.

Аренда спецтехники Краснодар в ЮКК выполняется по упрощенной процедуре. Каждая единица техники, представленная в автопарке компании имеет возраст не более пяти лет. А профессиональные бригады работают в круглосуточном режиме. В случае выхода техники из строя, компания заменит ее не позже двух рабочих смен. Компания гарантирует каждому арендатору не только качественное, но и быстрое выполнение работ любой сложности. Вся техника сконцентрирована в Краснодарском краю, поэтому процесс подбора и доставки нужных строительно-транспортных средств осуществляется максимально оперативно.

Аренда автокранов Краснодар в этой компании возможна по наиболее низким тарифам. Автопарк ЮКК обслуживается опытными инженерами, которые регулярно контролируют каждую единицу спецтехники, моментально выявляя и устраняя даже малейшие неисправности. Поэтому вся спецтехника, доступная в аренду, находится в идеальном состоянии. Кроме этого компания предоставляет арендаторам необходимую сертификационную документацию, подтверждающую ее качество. Чтобы убедиться в этом, достаточно воспользоваться услугой аренды, удобно оформляя ее через веб-сайт компании.

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