Габаритный транспорт для передвижения по столичным улицам, особенно во время пробок, не подходит. Лучшей альтернативой больших авто являются скутеры или же мопеды, на которых вы легко преодолеете пробки, проедете через узкие переулки и доберетесь до места назначения без задержек. Однако далеко не каждый владеет такими удобными транспортными средствами. Им компания Медведи на мопеде предлагает услугу аренды скутеров или же мопедов разной модификации. Через веб-сайт компании любой желающий сможет легко и просто арендовать любую выбранную модель скутера не утруждать себя походами в разные офисы.



Оформляется аренда скутера в считанные минуты. Для этого нужно лишь зайти на веб-сайт компании, выбрать модель скутера или же мопеда и забронировать ее. Затем вы должны выбрать подходящее место, где бы хотели получить транспортное средства. Там вы должны ждать представителя компании с правами и паспортом. Скутер будет доставлен точно в срок, без минуты задержки. Вам останется лишь получить ТС и оставить соответствующие подписи вместе с необходимой документацией. Компания в комплекте со скутером доставит дождевик, защитный трос и шлем. Доставка выполняется только в границах Садового кольца. Стоимость такой доставки составляет пятьсот руб.



Арендатор должен быть совершеннолетним. Лицам меньше восемнадцати лет транспорт не выдается. Это строго проверяется представителями Медведей. Права компания принимает любой категории. Кроме этого в качестве залога арендатор ТС должен оставить представителю компании не менее 5 тыс. руб. После доставки мопеда или же скутера на месте подписывается договор аренды. С актуальными тарифами аренды желающие смогут ознакомиться на официальном веб-сайте Медведей. Во владении компании имеются скутера и мопеды Honda Giorno и Yamaha Vino.



Обращаясь к Медведям вы можете рассчитывать на качественный сервис. Каждый предлагаемый скутер или же мопед находится в отличном техническом состоянии. За этим следят опытные инженеры компании. Также следует отметить доступные тарифы на услуги Медведей. Кроме всего прочего компания регулярно проводит различные акции. Например, любой желающий может приобрести сертификат на аренду скутеров или же мопедов. Такой сертификат позволяет забрать транспортное средство в любое время. Благодаря ему вы сможете устроить коллегам или же друзьям незабываемый тур по столичным улицам на оригинальном транспорте. А юбилярам в течение всей последующей недели после дня рождения компания предлагает дополнительный час бесплатного пользования скутерами или же мопедами не только для себя, но и своих друзей. Добавляется этот час к времени аренды транспортных средств.

