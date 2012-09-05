Машина мечты у каждого человека своя: кто-то приходит в восторг при виде мощного джипа, кто-то желает обзавестись стильным и ярким спортивным кабриолетом. Однако после рождения детей на первый план выходит не привлекательный вид автомобиля, а в первую очередь его функциональность. В машину должны вмещаться не только дети и их родители, но и множество необходимых вещей: прогулочная коляска, детский велосипед или самокат. Если вы привыкли часто путешествовать со своими малышами, приобретение авто становится необходимостью. Но если вы выбираетесь на природу или за границу всего несколько раз за год, лучшее решение – взять автобус напрокат. Большой каталог авто напрокат поможет вам в этом!





Достоинства микроавтобуса

Заказав вместительный бус вместо малогабаритной легковой машины, вы оцените многочисленные преимущества:

Комфорт. И вы, и дети сможете удобно расположиться в большом салоне, благодаря чему даже долгие переезды пролетят для вас незаметно и быстро;

Большая вместимость. Забудьте о необходимости выбирать, захватить с собой на курорт складной шезлонг или надувное кресло – вы можете взять с собой так много вещей, как вам захочется!

Экономическая целесообразность. Если вы планируете отправиться в путешествие несколькими семьями, взятый напрокат микроавтобус обойдется дешевле, чем несколько автомобилей;

Теплая атмосфера. Уютный салон автомобиля, самые любимые люди рядом, увлекательные фильмы, веселая музыка – все это обеспечит вам самое комфортабельное и легкое путешествие, которое не имеет ничего общего с поездкой в поезде.





Стоимость проката буса

Микроавтобус напрокат – удобное решение не только для поездок за границу, но и для решения бытовых проблем.

Вместительная машина может потребоваться вашей семье для следующих дел:

Выезд на дачу. Даже если множество ваших родственников непременно желают принять участие в этой поездке, просторный микроавтобус поможет комфортно разместиться всей семье. В большой багажник вместятся необходимые предметы для отдыха или работы;

Шопинг. Порой приходит необходимость приобрести сразу множество вещей: технику для дома, спортивные снаряды. Однако крупные покупки вряд ли поместятся в багажнике небольшого автомобиля. Но вместительный грузовой бус позволит вам легко разместить что угодно: детский велосипед, новый телевизор, коробки с разобранными спортивными снарядами;

Встреча гостей, прибывших в ваш город. Если вы ожидаете в гости всего пару человек, их можно без проблем разместить в легковой машине. Но если вы ждете большую компанию, лучше заранее арендовать пассажирский микроавтобус.

Большой и удобный микроавтобус легко выручит вас во множестве проблемных ситуаций, обеспечит комфортные и приятные поездки, подарит незабываемые приключения!