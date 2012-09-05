Услуги по аренде крана-манипулятора сегодня особо востребованы. Это обусловлено доступной стоимостью данной услуги, которая складывается с учетом определенных факторов. Астра предлагает адекватные расценки на аренду подобной техники, без использования всяких накруток. У нас с манипулятором арендатор получает нужные в процессе эксплуатации стропы, чалки, а также другие приспособления. После вашего звонка наши сотрудники доставят данную технику прямо на ваш объект в точно назначенное вами время. Краны-манипуляторы, которые имеются у нас, являются мощными универсалами.

Такая подъемно-транспортная техника, как кран-манипулятор состоит из грузового авто, на шасси которого установлен подъемник. Сама манипулярная установка имеет разную конструкцию. Устанавливается она на передней или же задней части платформы. Это полностью зависит от того, какого назначения является техника. Подрамник, на который устанавливается манипуляторный механизм, обладает усиленной конструкцией. Манипулятор может иметь два или же один крюк. Это зависит от того, каким нагрузкам подвергается кран и какое у него назначение.

Если требуется транспортировка тяжелых крупногабаритных грузов, необходимо применение основного крюка, установленного на самом конце стрелы. Определение допустимой нагрузки определяется по длине стены. У нас аренда крана манипулятора возможна с оператором, каждый из которых прошел специальную подготовку. Такая техника может быть использована в разных сферах. Она незаменима при транспортировке деревообрабатывающего и металлорежущего оборудования или же станков. Также кран-манипулятор используется для перевозки панелей, стекла, металлоконструкций, контейнеров разной вместимости, грузоперевозок, стройматериалов, погрузчиков, экскаваторов или же тракторов.

Также аренда манипулятора позволит вам использовать данную технику как автовышку. Используются такие краны и для эвакуации ТС при ДТП. На нашем официальном портале представлены детальные характеристики моделей кранов-манипуляторов, которые вы сможете арендовать у нас. Следует отметить, что заполнив заявку на нашем веб-ресурсе у потенциального клиента появляется заказать такую технику прямо онлайн. Наши операторы, водители и менеджеры обладают соответствующей квалификацией, которая поможет клиентуре эффективно справиться со стоящими перед ними задачами. Они помогут вам подобрать соответствующий вашим целям кран-манипулятор и доставят его в минимальные сроки.

